Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Resumen para apurados
- Se difundió en el país una receta de torta de ricota proteica sin harina ni azúcar, pensada para ofrecer una opción dulce y saludable para acompañar el mate de cada día.
- La preparación combina ricota, huevos, leche en polvo descremada, edulcorante y frutos rojos, requiriendo un horneado a 180 grados y posterior refrigeración para ganar firmeza.
- La propuesta responde a la creciente tendencia por alternativas caseras y saludables, facilitando la incorporación de proteínas en las meriendas sin descuidar el sabor.
La receta no requiere técnicas complicadas y se puede preparar en pocos pasos. Además, incorpora frutos rojos, que aportan un toque frutal y combinan con la suavidad de la ricota. Es una opción para acompañar el mate o servir como postre, con la posibilidad de adaptar la decoración al gusto de cada persona.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta de ricota proteica
Para preparar esta torta en casa, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 500 gramos de ricota.
- 3 huevos.
- Jugo de medio limón.
- Ralladura de limón a gusto.
- 2 cucharadas de edulcorante.
- 2 cucharadas de polvo de hornear.
- 70 gramos de leche en polvo descremada.
- Frutos rojos, cantidad necesaria.
Cómo preparar la torta de ricota sin harina ni azúcar, paso a paso
La elaboración es sencilla y no requiere demasiados utensilios. Para obtener una textura uniforme, se puede utilizar una minipimer al integrar los ingredientes.
1. Mezclar la ricota con los huevos. Colocar la ricota en un recipiente amplio y agregar los huevos. Batir hasta que ambos ingredientes queden bien integrados.
2. Incorporar el limón. Añadir el jugo de medio limón y la ralladura a gusto. Mezclar para distribuir el sabor de manera uniforme.
3. Agregar el edulcorante. Incorporar las dos cucharadas y revolver hasta integrar.
4. Sumar los ingredientes secos. Añadir la leche en polvo descremada y el polvo de hornear. Mezclar hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos.
5. Incorporar los frutos rojos. Agregarlos a la mezcla y revolver suavemente para distribuirlos. La receta original propone pasarlos por harina para evitar que se hundan, aunque ese paso debe omitirse si se busca mantener la preparación sin harina.
6. Preparar el molde. Verter la mezcla en un molde apto para horno, previamente aceitado para facilitar el desmolde. Un molde de silicona también puede ser una alternativa.
7. Hornear. Llevar a un horno precalentado a 180 °C. Cocinar hasta que la superficie esté dorada y el centro se encuentre firme. El tiempo dependerá del tamaño del molde y de las características del horno.
8. Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar a que la torta baje de temperatura antes de desmoldarla. Luego, llevarla a la heladera para que adquiera una consistencia más firme.
El secreto para conseguir una torta cremosa y firme
Uno de los aspectos importantes de esta receta es respetar el tiempo de enfriado. Como la ricota aporta humedad, cortar la torta cuando todavía está caliente puede dificultar que conserve su forma.
Lo recomendable es dejarla enfriar por completo y guardarla unas horas en la heladera antes de servir. De esta manera, la preparación puede adquirir una textura más firme sin perder su característica cremosidad.
Para terminar, se puede acompañar con fruta fresca o frutos rojos adicionales. La receta original también propone espolvorear azúcar impalpable, pero este agregado debe evitarse si se busca mantener la preparación sin azúcar añadida.
Qué aporta la torta de ricota proteica
La ricota, los huevos y la leche en polvo descremada son los ingredientes que aportan proteínas a esta receta. Sin embargo, la cantidad por porción depende de las marcas utilizadas, las proporciones finales y el número de porciones en que se divida la torta.
Aunque se presenta como una alternativa sin harina ni azúcar añadida, es importante tener en cuenta que la composición final depende de los ingredientes elegidos. Para conservar esas características, conviene utilizar un edulcorante en lugar de azúcar y evitar agregar harina a los frutos rojos.
Con pocos pasos y una preparación sencilla, esta torta de ricota con limón y frutos rojos permite variar las meriendas con una opción casera que se puede disfrutar fría, acompañada de mate o como postre.