DeportesFútbol

Harry Kane y Katie Goodland: la historia de amor que comenzó en el colegio y llegó a la cima del fútbol

Se conocieron en un colegio de Londres cuando eran pequeños y construyeron una vida juntos antes de la fama. Hoy tienen cuatro hijos y ella lo acompaña en su carrera en el fútbol europeo.

De compañeros de colegio a una familia de seis: la historia de amor de Harry Kane y Katie Goodland
De compañeros de colegio a una familia de seis: la historia de amor de Harry Kane y Katie Goodland Mundo Deportivo
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Harry Kane asistió con su esposa Katie Goodland a la gala del Balón de Oro en Londres este lunes, donde fue premiado como goleador tras décadas de relación juntos.
  • La pareja se conoció en la infancia en Chingford, se casó en 2019 y formó una familia con cuatro hijos mientras el delantero avanzaba del Tottenham al Bayern de Múnich.
  • El vínculo representa un pilar de estabilidad personal y bajo perfil mediático clave para sostener el éxito del capitán inglés en la élite del fútbol europeo.
Resumen generado con IA

La vida de Harry Kane estuvo marcada por el fútbol desde muy joven, pero detrás de su trayectoria profesional hay una historia personal que comenzó mucho antes de la fama. Katie Goodland, su esposa y madre de sus cuatro hijos, lo acompaña desde la infancia, cuando ambos compartían las aulas de un colegio de Londres.

Balón de Oro 2026: Harry Kane fue elegido el goleador del año y Charlyn Corral ganó en la rama femenina

Balón de Oro 2026: Harry Kane fue elegido el goleador del año y Charlyn Corral ganó en la rama femenina

La pareja volvió a quedar en el centro de la atención durante la gala del Balón de Oro celebrada este lunes en Londres. Mientras los nombres de Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuraban entre los principales candidatos, el reconocimiento terminó en manos del capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich. A su lado estuvo Katie, la mujer que conoció cuando apenas tenían cuatro años.

Harry Kane y Katie Goodman están juntos desde la infancia Harry Kane y Katie Goodman están juntos desde la infancia The Sun

Harry Kane y Katie Goodland: de compañeros de colegio a pareja

Harry Kane y Katie Goodland crecieron en Chingford, al noreste de Londres. Según distintas informaciones, se conocieron en Larkswood Primary School y volvieron a coincidir durante su paso por Chingford Foundation School. Compartían amistades, vivían cerca y hasta asistieron juntos al baile de graduación.

Una fotografía tomada en 2005 durante la inauguración de la academia de fútbol de David Beckham en Londres permite reconstruir parte de esa historia. En la imagen aparecen Kane, Katie y el entonces capitán de Inglaterra, cuando el delantero todavía era un chico de unos 11 años y su futuro en el fútbol profesional estaba lejos de estar asegurado.

La relación sentimental comenzó durante la adolescencia, antes de que Kane se convirtiera en una de las principales figuras del fútbol europeo. Esa etapa compartida es uno de los aspectos que el jugador ha destacado al hablar de su matrimonio: Katie lo conoció cuando todavía estaba construyendo su carrera y antes de que la fama cambiara su vida.

El apoyo de Katie durante los primeros años de la carrera del futbolista

El recorrido de Harry Kane hacia la élite no fue sencillo. Durante su formación pasó por diferentes equipos y academias, y fue descartado por el Arsenal. Antes de consolidarse como una estrella, atravesó etapas en las que su futuro profesional no estaba garantizado.

Katie permaneció a su lado durante esos años, cuando el delantero todavía buscaba hacerse un lugar en el fútbol. Con el tiempo, Kane logró afianzarse en el Tottenham, club en el que desarrolló buena parte de su carrera antes de dar el salto al Bayern de Múnich.

Mientras tanto, Goodland también avanzó en su formación profesional. Estudió Ciencias del Deporte en Middlesex University, donde se graduó en 2014, y posteriormente desarrolló su actividad como entrenadora y profesional del fitness.

Esa independencia es una de las cualidades que el futbolista ha valorado de su esposa. Aunque su vida quedó inevitablemente vinculada a la exposición pública de Kane, Katie mantuvo un perfil discreto y una trayectoria propia.

La propuesta de matrimonio y una boda lejos de los flashes

En 2017, durante unas vacaciones en el Caribe, Kane le propuso matrimonio a Katie en la playa. Para entonces, la pareja ya había dado un paso importante en su vida familiar: unos meses antes había nacido su primera hija, Ivy Jane.

En 2018 llegó su segunda hija, Vivienne Jane. Un año después, en junio de 2019, ambos celebraron su boda, en una ceremonia cuyos detalles mantuvieron en gran medida en privado.

Fue el propio delantero quien compartió imágenes del enlace y anunció que se había casado con su «mejor amiga». La celebración siguió el estilo que había caracterizado a la pareja desde sus comienzos: discreción, sin grandes exposiciones mediáticas ni exclusivas sobre su vida privada.

Los cuatro hijos de Harry Kane y Katie Goodland

La familia continuó creciendo con la llegada de Louis Harry, en 2020, y Henry Edward, en 2023. Con cuatro hijos, la pareja formó una familia de seis integrantes.

El nacimiento de su hijo menor coincidió con un período de transformación en la carrera del futbolista. Ese mismo verano, Kane dejó el Tottenham, el club en el que había construido gran parte de su trayectoria profesional, para incorporarse al Bayern de Múnich.

La familia se instaló en Alemania y conservó el perfil reservado que había mantenido durante sus años en Inglaterra. Pese a estar casada con una de las figuras más reconocidas del fútbol europeo, Goodland no buscó convertir su vida personal en un espectáculo público.

Una historia que comenzó mucho antes de la fama

La presencia de Katie Goodland junto a Harry Kane en la gala del Balón de Oro volvió a poner en primer plano una relación que atravesó distintas etapas de la vida del delantero: la infancia, los primeros pasos en el fútbol, la consolidación profesional, el matrimonio y la crianza de sus cuatro hijos.

Mucho antes de los grandes estadios y de los reconocimientos internacionales, ambos compartían un colegio en Londres. Dos décadas después, aquella amistad se convirtió en una familia que acompaña al capitán inglés en una de las etapas más importantes de su carrera.

Temas Harry Kane
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Balón de Oro 2026: Yamal y Mbappé se disputaron el premio con palabras, pero Kane respondió con goles

Balón de Oro 2026: Yamal y Mbappé se disputaron el premio con palabras, pero Kane respondió con goles

Balón de Oro 2026: Messi busca su noveno premio en una gala histórica que tendrá a Yamal y Mbappé entre los favoritos

Balón de Oro 2026: Messi busca su noveno premio en una gala histórica que tendrá a Yamal y Mbappé entre los favoritos

Balón de Oro 2026: ¿en qué puesto terminó Lionel Messi?

Balón de Oro 2026: ¿en qué puesto terminó Lionel Messi?

Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
2

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
4

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Ranking notas premium
Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
1

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
3

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
4

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
5

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

Más Noticias
¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Comentarios