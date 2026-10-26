Balón de Oro 2026: Yamal y Mbappé se disputaron el premio con palabras, pero Kane respondió con goles
El español aseguró que merecía ganarlo y el francés sostuvo que nadie había tenido una temporada mejor. Mientras ambos defendían sus candidaturas, el delantero inglés evitó la polémica y construyó su argumento con 73 goles. En Londres, la historia tuvo un desenlace inesperado.
Resumen para apurados
- Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en Londres tras anotar 73 goles en la temporada, superando en la votación a los favoritos mediáticos Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
- Frente a las declaraciones públicas de Yamal y Mbappé adjudicándose el mérito, Kane optó por el perfil bajo, respaldado por títulos en Alemania y un récord goleador histórico.
- A sus 33 años, Kane alzó su primer galardón, mientras Yamal y Mbappé extienden su frustración y prometen intensificar su pugna por el trono del fútbol mundial.
Lamine Yamal estaba convencido. Kylian Mbappé también. Los dos querían el Balón de Oro. Los dos aseguraban merecerlo. Durante semanas, sus declaraciones alimentaron una disputa que parecía tener reservado el desenlace para alguno de ellos. Pero había un tercero. Harry Kane hablaba poco. Marcaba mucho. Y mientras los otros defendían sus candidaturas, el inglés construía la suya con goles. Hoy, en Londres, llegó el desenlace. La sorpresa fue su nombre. No sus números.
La pelea había comenzado en septiembre. Mbappé, figura del Real Madrid y máximo goleador del Mundial 2026, consideraba que había llegado su momento. Había convertido 10 tantos en la Copa del Mundo y acumulaba argumentos individuales para aspirar al reconocimiento. “He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte”, afirmó. Después fue más contundente: aseguró que nadie había tenido una temporada mejor que la suya.
Era una candidatura pública. Sin rodeos. El francés quería su primer Balón de Oro y estaba dispuesto a defenderlo frente a cualquiera.
Yamal recogió el desafío. A los 19 años, el delantero del Barcelona llegaba respaldado por la conquista del Mundial con España y una temporada que lo había consolidado entre las grandes figuras internacionales. “Los mejores del mundo somos Mbappé y yo”, afirmó durante una entrevista con Jorge Valdano. “Este año me lo merecería yo”, remató.
La frase encendió la discusión. El español no solo reclamaba el premio. También delimitaba quiénes debían disputárselo. Para él, la pelea tenía dos protagonistas. Pero Kane no estaba dispuesto a desaparecer de la historia.
Argumentos
El delantero del Bayern Múnich había firmado una temporada extraordinaria. Entre su club y la Selección inglesa acumuló 73 goles y 81 participaciones directas en tantos. Además, conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania.
Las estadísticas lo colocaban entre los principales candidatos. Sin embargo, la atención mediática giraba alrededor de Yamal y Mbappé.
El español incluso cuestionó uno de los argumentos que respaldaban al inglés. Sostuvo que el Balón de Oro debía reconocer al mejor futbolista y no necesariamente a quien convirtiera 80 goles. La declaración fue interpretada como un mensaje hacia Kane.
El atacante respondió después de alcanzar los 100 goles en la Bundesliga, una marca que consiguió en apenas 98 partidos. “Todos tienen derecho a expresarse como quieran”, señaló. También explicó que no le gustaba hablar demasiado de sí mismo y que prefería concentrarse en su rendimiento. No se proclamó ganador. Tampoco cuestionó a sus rivales. Reconoció que había otros candidatos importantes, entre ellos Mbappé y Rodri.
Su respuesta contrastó con la seguridad de los otros aspirantes. Kane quería el premio, pero no convirtió su candidatura en una campaña de declaraciones. Y siguió marcando.
Rivalidad
El desenlace llegó durante la ceremonia de hoy. Harry Kane fue anunciado como ganador del Balón de Oro 2026. Yamal terminó segundo. Mbappé, tercero.
El inglés conquistó su primer galardón y también recibió el Trofeo Gerd Müller como máximo goleador del año. A los 33 años, consiguió el reconocimiento que había perseguido durante buena parte de su carrera.
Fue una sorpresa por el protagonismo que habían tenido sus competidores. Pero no por sus méritos. Los 73 goles explicaban una candidatura que nunca debió quedar en segundo plano.
Para Yamal y Mbappé, en cambio, la frustración continúa. El español había terminado segundo en 2025, detrás de Ousmane Dembélé. Un año después volvió a ocupar el mismo lugar. Dos ceremonias consecutivas. Dos oportunidades perdidas.
Mbappé tampoco pudo romper su sequía. A pesar de sus actuaciones con Real Madrid y Francia, el premio volvió a escapársele.
La rivalidad entre ambos promete nuevos capítulos. Yamal representa a una generación que busca conquistar el fútbol mundial. Mbappé, a una estrella consolidada que todavía persigue el reconocimiento individual más importante. Los dos se consideran los mejores. Los dos quieren demostrarlo. Pero, por ahora, ninguno tiene un Balón de Oro.
Kane tampoco lo tenía cuando comenzó la temporada. No necesitó ganar una discusión para conseguirlo. Yamal habló. Mbappé respondió. Kane también tuvo algo que decir. Pero su argumento más contundente fueron 73 goles.