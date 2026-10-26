Balón de Oro 2026: Yamal y Mbappé se disputaron el premio con palabras, pero Kane respondió con goles

Lamine Yamal estaba convencido. Kylian Mbappé también. Los dos querían el Balón de Oro. Los dos aseguraban merecerlo. Durante semanas, sus declaraciones alimentaron una disputa que parecía tener reservado el desenlace para alguno de ellos. Pero había un tercero. Harry Kane hablaba poco. Marcaba mucho. Y mientras los otros defendían sus candidaturas, el inglés construía la suya con goles. Hoy, en Londres, llegó el desenlace. La sorpresa fue su nombre. No sus números.