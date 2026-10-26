Balón de Oro 2026: Harry Kane fue elegido el goleador del año y Charlyn Corral ganó en la rama femenina
El delantero del Bayern Múnich recibió el Trofeo Gerd Müller después de registrar 73 goles y 81 participaciones directas en tantos entre su club y la Selección inglesa. La mexicana también fue reconocida durante la ceremonia.
Resumen para apurados
- Harry Kane y Charlyn Corral recibieron el Trofeo Gerd Müller como máximos goleadores del año en la gala del Balón de Oro 2026 en Londres gracias a su destacada producción ofensiva.
- Kane fue premiado tras registrar 73 goles con Bayern Múnich e Inglaterra, mientras que la delantera de Pachuca obtuvo el galardón femenino por su alta efectividad en las redes.
- El premio ratifica el dominio ofensivo del atacante inglés en Europa y consolida la proyección internacional del fútbol femenino mexicano a través de figuras consagradas.
Harry Kane sumó un nuevo reconocimiento individual durante la ceremonia del Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Múnich y de la Selección inglesa recibió el Trofeo Gerd Müller, la distinción que entrega la revista France Football al máximo goleador del año.
El atacante inglés fue premiado después de registrar una cifra extraordinaria: 73 goles y 81 participaciones directas en tantos entre sus actuaciones con el Bayern Múnich y el seleccionado de Inglaterra. Los números reflejan su capacidad goleadora y su importancia ofensiva tanto en el fútbol alemán como en el ámbito internacional.
El Trofeo Gerd Müller lleva el nombre del histórico delantero alemán, considerado uno de los grandes goleadores de todos los tiempos. La distinción reconoce la producción goleadora de los futbolistas durante el período evaluado por la organización.
Kane recibió el galardón durante la ceremonia celebrada en el London Palladium Theatre, en Londres, donde también se entregaron los premios a los mejores jugadores, entrenadores, arqueros y clubes del mundo.
Charlyn Corral fue elegida la máxima goleadora del año
En la rama femenina, el reconocimiento quedó en manos de Charlyn Corral, delantera mexicana del Pachuca, quien recibió el Trofeo Gerd Müller femenino por su destacada producción goleadora.
La atacante del Pachuca sumó así una nueva distinción internacional a su trayectoria y tuvo su momento de protagonismo en la gala del Balón de Oro.
De esta manera, Kane y Corral fueron los dos futbolistas reconocidos por su capacidad goleadora en la edición 2026 de los premios organizados por France Football.