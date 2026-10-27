Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, no solo se destaca por su trayectoria en el fútbol internacional, sino también por la vida familiar que construyó lejos de las canchas. El delantero inglés, de 33 años, está casado desde 2019 con Kate Goodland, su pareja desde la adolescencia, y tiene cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry. Desde su llegada al fútbol alemán, la familia vive en Múnich, en una lujosa residencia que combina diseño contemporáneo, espacios amplios, privacidad y contacto con la naturaleza.