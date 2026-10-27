Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Resumen para apurados
- El futbolista Harry Kane reveló en redes su lujosa casa en Múnich, donde reside junto a su familia en busca de privacidad y confort durante su etapa en Alemania.
- La propiedad destaca por su estilo moderno, amplios ventanales y piscina rodeada de vegetación, hogar donde el delantero vive con su esposa Kate y sus cuatro hijos.
- A la par de su vida familiar en Alemania, el delantero planifica su futuro con la construcción de otra mansión valuada en 20 millones de libras en Surrey, Inglaterra.
Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, no solo se destaca por su trayectoria en el fútbol internacional, sino también por la vida familiar que construyó lejos de las canchas. El delantero inglés, de 33 años, está casado desde 2019 con Kate Goodland, su pareja desde la adolescencia, y tiene cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry. Desde su llegada al fútbol alemán, la familia vive en Múnich, en una lujosa residencia que combina diseño contemporáneo, espacios amplios, privacidad y contacto con la naturaleza.
A través de algunas fotografías compartidas en redes sociales, se pueden conocer distintos ambientes de la vivienda, donde predominan la madera, los colores neutros y los ventanales de grandes dimensiones.
La propiedad también cuenta con una piscina rodeada de vegetación, una terraza con vistas al bosque y espacios pensados para disfrutar de la tranquilidad familiar. Mientras tanto, el futbolista construye otra mansión en Surrey, Inglaterra, cuyo valor se estima en unos 20 millones de libras.
Cómo es la casa de Harry Kane en Múnich: diseño moderno y luz natural
Ubicada en una zona residencial de las afueras de Múnich, la casa de Harry Kane se caracteriza por su integración con el entorno natural. La vegetación que rodea la propiedad y las amplias superficies vidriadas permiten disfrutar del paisaje desde diferentes ambientes.
La decoración sigue una línea contemporánea, con predominio de blancos, grises y tonos tierra. La madera de roble, presente en los pisos y en distintos muebles, aporta calidez y contrasta con elementos de metal negro y superficies de tonalidades oscuras.
Uno de los espacios que se pueden observar en las fotografías es un distribuidor amplio, con paredes blancas, piso de madera y una alfombra gris clara. Los focos negros de superficie resuelven la iluminación, mientras que una planta de gran tamaño suma un toque natural.
Al fondo, unas puertas acristaladas con marcos negros permiten ver el sector de la piscina y refuerzan la continuidad visual entre el interior y el exterior.
El salón de Harry Kane tiene una chimenea de diseño y muebles de madera
El salón es uno de los ambientes más destacados de la residencia. La propuesta combina muebles de líneas sencillas, materiales resistentes y detalles decorativos que le dan personalidad al espacio sin recargarlo.
La chimenea horizontal, integrada en una pared revestida en tonos antracita, funciona como uno de los principales puntos de atención. Sobre ella, varias ilustraciones de animales en colores intensos aportan un contraste con la paleta sobria del ambiente.
El mobiliario incluye un armario de madera oscura, una estantería abierta para guardar leña y una alfombra mullida en tonos cálidos. También se distingue una mesa de centro rectangular de madera maciza, con estructura metálica negra, acompañada por butacas tapizadas en gris.
El resultado es un espacio moderno y funcional, pensado tanto para el descanso como para compartir momentos cotidianos en familia.
Una escalera con detalles metálicos y lámparas de distintas formas
Otro de los elementos que sobresalen en la arquitectura interior es la escalera, que recorre la altura de la vivienda y cuenta con una barandilla metálica negra decorada con motivos circulares.
Este detalle introduce un contraste visual en una casa donde predominan las líneas rectas y los materiales naturales. La iluminación también ocupa un lugar importante: varias lámparas suspendidas, de diferentes formas y alturas, aportan dinamismo al sector.
La combinación de metal, madera y luz refuerza el estilo contemporáneo que se mantiene en el resto de los ambientes.
Grandes ventanales y una terraza con vistas al bosque
La conexión con el exterior es uno de los rasgos centrales de la casa de Harry Kane. Los ventanales que se extienden prácticamente desde el suelo hasta el techo permiten que la luz natural llegue a las habitaciones y ofrecen vistas de los árboles que rodean la propiedad.
La terraza amplía esa relación con el paisaje. Delimitada por barandillas de cristal, permite contemplar el entorno sin obstáculos visuales y disfrutar del aire libre en un ambiente privado.
Junto a uno de los ventanales también se puede observar un telescopio blanco colocado sobre un trípode. El objeto suma un detalle particular a la decoración y se integra en un espacio dominado por la amplitud y la sencillez.
La piscina de Harry Kane, rodeada de palmeras y vegetación
La piscina es uno de los grandes atractivos de la residencia en Múnich. Con una estructura rectangular y un diseño de líneas limpias, se integra con la estética moderna de la propiedad.
A su alrededor, las palmeras altas y la abundante vegetación tropical crean un ambiente que contrasta con el paisaje boscoso de la zona. El sector exterior funciona como un espacio de descanso y recreación para la familia, con privacidad y contacto con la naturaleza.
La combinación de la piscina, los ventanales y la terraza refuerza la continuidad entre los ambientes interiores y exteriores.