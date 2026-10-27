¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

El método consiste en distribuir algunas hojas en los lugares donde se observa el paso de estos insectos, como mesadas, alacenas y marcos de puertas o ventanas. Sin embargo, aunque es una alternativa sencilla de probar, no existe garantía de que el laurel consiga eliminar una colonia o resolver una infestación. Para reducir su presencia, también es importante identificar por dónde ingresan y qué las atrae.