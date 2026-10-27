¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

Resumen para apurados
- Usuarios emplean hojas de laurel en cocinas para ahuyentar hormigas por su aroma, aunque expertos señalan que este truco casero no erradica las plagas.
- El método consiste en poner hojas secas o rociar infusiones en accesos. La Asociación Nacional de Manejo de Plagas constató que el olor solo desvía a los insectos sin matarlos.
- Para evitar reapariciones, los expertos recomiendan sellar grietas, limpiar restos de comida y recurrir al control profesional si la presencia de hormigas se vuelve persistente.
La aparición de hormigas en la cocina es un problema frecuente, especialmente cuando encuentran restos de comida, humedad o pequeños accesos desde el exterior. Entre los trucos caseros que circulan para intentar alejarlas se encuentra el uso de hojas de laurel, un ingrediente habitual en la cocina que se destaca por su aroma intenso.
El método consiste en distribuir algunas hojas en los lugares donde se observa el paso de estos insectos, como mesadas, alacenas y marcos de puertas o ventanas. Sin embargo, aunque es una alternativa sencilla de probar, no existe garantía de que el laurel consiga eliminar una colonia o resolver una infestación. Para reducir su presencia, también es importante identificar por dónde ingresan y qué las atrae.
Cómo usar las hojas de laurel para intentar ahuyentar las hormigas
El primer paso es observar el recorrido de las hormigas para detectar los puntos por los que entran a la vivienda. Las grietas, las uniones de los zócalos y los marcos de puertas y ventanas pueden funcionar como vías de acceso.
Una vez identificados esos sectores, se pueden colocar algunas hojas secas de laurel en pequeños recipientes o tapitas, cerca de los lugares donde se concentra la actividad. También es habitual distribuirlas en rincones de las alacenas y en zonas próximas a la mesada.
Otra variante consiste en preparar una infusión casera. Para hacerlo, se deben hervir algunas hojas de laurel en agua durante aproximadamente diez minutos. Después, hay que dejar enfriar el líquido y colocarlo en un rociador para aplicarlo sobre marcos y otros sectores donde se detectó el paso de los insectos.
Es importante tener en cuenta que estas preparaciones son remedios populares y no cuentan con una eficacia garantizada como repelentes. Además, el laurel no funciona como una trampa: no captura a las hormigas ni constituye un cebo destinado a eliminar el hormiguero.
¿El laurel realmente sirve para mantener las hormigas lejos?
El supuesto efecto del laurel se relaciona con el aroma que desprenden sus hojas. Sin embargo, que una planta tenga un olor intenso no significa que pueda interrumpir de manera efectiva el recorrido de las hormigas o eliminar una colonia.
En junio de 2026, la Asociación Nacional de Manejo de Plagas de Estados Unidos (NPMA) informó sobre pruebas realizadas por sus entomólogos con distintos remedios domésticos, entre ellos las hojas secas de laurel. La entidad advirtió que algunas soluciones superficiales pueden modificar el recorrido de los insectos sin resolver el origen del problema.
Por eso, aunque las hormigas dejen de aparecer en un sector después de colocar las hojas, eso no demuestra que hayan desaparecido de la vivienda. Pueden desplazarse hacia otra zona en busca de alimento o agua.
El laurel puede probarse como un recurso doméstico complementario, pero no conviene confiar únicamente en su aroma cuando la presencia de hormigas es persistente.
Qué hacer para evitar que las hormigas vuelvan a la cocina
Para controlar su presencia, una de las medidas más efectivas es eliminar las condiciones que favorecen su aparición. El programa de manejo integrado de plagas de la Universidad de California recomienda reducir las fuentes de alimento y agua, limpiar los rastros que dejan los insectos y bloquear los accesos.
Estas son algunas medidas que pueden ayudar a prevenir nuevas visitas:
- Limpiar las superficies: retirar migas, restos de comida y derrames de bebidas, especialmente los productos azucarados.
- Guardar los alimentos correctamente: utilizar recipientes herméticos para evitar que las hormigas lleguen a galletitas, azúcar y otros productos.
- Controlar la humedad: revisar pérdidas de agua y zonas húmedas alrededor de la pileta y debajo de la mesada.
- Sellar los puntos de entrada: cerrar grietas y pequeñas aberturas por las que puedan ingresar desde el exterior.
- Eliminar los rastros: limpiar los recorridos con agua jabonosa para retirar las señales químicas que las hormigas utilizan para orientarse.
El detalle que conviene revisar antes de usar cualquier remedio casero
Antes de recurrir al laurel o a cualquier otra alternativa doméstica, es importante seguir el recorrido de las hormigas para identificar dónde ingresan y qué fuente de alimento o agua encontraron.
Este paso permite actuar sobre el origen del problema en lugar de limitarse a intentar alejarlas de una superficie. Si aparecen de manera reiterada o en grandes cantidades, puede ser necesario recurrir a un servicio especializado en control de plagas.
En definitiva, las hojas de laurel son un recurso casero conocido, pero no garantizan que las hormigas desaparezcan. La limpieza, el almacenamiento adecuado de los alimentos y el sellado de las vías de acceso siguen siendo medidas fundamentales para reducir su presencia en la cocina.