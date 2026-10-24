El truco viral para despegar milanesas congeladas sin romperlas en segundos

Existen problemas cotidianos que parecen mínimos, pero su acumulación puede hacer que pronto se nos agote la energía. Las llaves de casa perdidas o el celular que no recargamos la noche anterior son dramas pequeños que a la larga se convierten en un dolor de cabeza. Incluso la cocina instantánea se vuelve complicada cuando queremos preparar algo y supone desafíos como despegar milanesas sin destruir su empanizado en el proceso. Pero un simple truco puede agilizar la vida diaria.