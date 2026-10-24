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El truco viral para despegar milanesas congeladas sin romperlas en segundos

Un sencillo video viral reveló en este 2026 el método casero perfecto para separar las milanesas del freezer en segundos, sin arruinar el empanado ni perder tiempo en la cocina.

Cómo separar milanesas congeladas en segundos.
Cómo separar milanesas congeladas en segundos. (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Una usuaria se viralizó en redes sociales tras difundir un truco que permite despegar milanesas congeladas en segundos mediante golpes con una cuchara sin romper el rebozado.
  • El método consiste en usar el dorso de una cuchara para golpear con cuidado las piezas adheridas por la escarcha, resolviendo el clásico problema del empanado destrozado.
  • El video superó las 11 millones de reproducciones y abrió el debate culinario, ofreciendo una solución casera y rápida a un inconveniente doméstico sumamente frecuente.
Resumen generado con IA

Existen problemas cotidianos que parecen mínimos, pero su acumulación puede hacer que pronto se nos agote la energía. Las llaves de casa perdidas o el celular que no recargamos la noche anterior son dramas pequeños que a la larga se convierten en un dolor de cabeza. Incluso la cocina instantánea se vuelve complicada cuando queremos preparar algo y supone desafíos como despegar milanesas sin destruir su empanizado en el proceso. Pero un simple truco puede agilizar la vida diaria.

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Una usuaria en redes sociales compartió un truco que podría simplificar los enredos de la cocina casera y la necesidad de salir del apuro. Cuando el tiempo apremia, unas simples milanesas pueden resolver el almuerzo o la cena, pero el paso previo puede complicar la urgencia. Esta comida salida del freezer pocas veces puede descongelarse sin estropearse. Pero el procedimiento con una cuchara puede simplificar todo.

La solución viral que salvó a las cocinas caseras

“Se despegan perfectamente”, comentó la protagonista del clip viral mientras las milanesas se separaban una de la otra sin ningún daño. La usuaria mostró en un video que pronto colonizó las redes cómo con una cuchara y unos golpes lograba separar cada una de ellas.

El procedimiento se basa simplemente en utilizar el dorso de la cuchara. Con cuidado y unos golpes se debe tomar las milanesas que están pegadas y sobre la primera de ellas dar unos golpes. Rápidamente se ve en el video cómo cada pieza sale sin problemas.

Millones de reproducciones y el debate en redes

El video acumuló cientos de miles de “me gusta” y unas 11 millones de reproducciones. Muchos reconocieron enfrentarse al mismo problema y algunos bromearon hasta con sus experiencias: “Yo poniendo 3 juntas a freír hasta que se despeguen solas”, contó una usuaria.

Cuando las milanesas se almacenan juntas, la humedad y el proceso de congelación pueden hacer que queden firmemente adheridas. Por eso, no es raro que al intentar separarlas se rompa el empanado o incluso la carne.

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