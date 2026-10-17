¿Qué pasa si tomás té de laurel en ayunas?: los seis beneficios que pocos conocen

Resumen para apurados
- Especialistas en salud aclaran que tomar té de laurel en ayunas carece de aval científico para maximizar beneficios, desmitificando su eficacia medicinal en la rutina diaria.
- La infusión se popularizó por sus antioxidantes como el eugenol y su uso culinario tradicional contra gases o inflamación, aunque faltan ensayos clínicos rigurosos en humanos.
- Expertos advierten que no sustituye tratamientos médicos y llaman a mantener precaución en embarazadas, instando a investigar más antes de validar sus propiedades terapéuticas.
El té de laurel es una infusión que ganó popularidad entre quienes buscan incorporar alternativas naturales a su rutina diaria. Esta bebida, elaborada a partir de las hojas de la planta, se utiliza tradicionalmente para aliviar molestias digestivas y se estudia por la presencia de compuestos con propiedades antioxidantes.
Aunque muchas personas eligen tomarlo por la mañana y en ayunas, es importante distinguir los usos tradicionales de los beneficios respaldados por la evidencia científica. Además, no existen pruebas concluyentes de que consumir esta infusión antes del desayuno potencie sus efectos sobre el organismo.
¿Para qué sirve el té de laurel en ayunas?
El laurel se utiliza desde hace siglos en la gastronomía y en la medicina tradicional. Sus hojas contienen distintos compuestos vegetales, entre ellos el eugenol, que despertaron el interés de investigadores por sus posibles efectos biológicos.
La chef Miri Pérez-Cabrero menciona entre los posibles beneficios de esta infusión el bienestar digestivo y su aporte de antioxidantes. Por su parte, el médico de familia Alberto Sanagustín, citado por el medio El Mundo, abordó los usos tradicionales del té de laurel y sus posibles efectos sobre la salud.
Sin embargo, tomarlo en ayunas no garantiza mejores resultados. La evidencia disponible sobre los efectos medicinales del laurel en humanos es limitada y no permite afirmar que esta bebida prevenga enfermedades o reemplace tratamientos médicos.
Los posibles beneficios del té de laurel para la salud
Entre los usos tradicionales que se le atribuyen a esta infusión se encuentran los siguientes:
1. Puede ayudar a aliviar las molestias digestivas
El laurel se asocia tradicionalmente con propiedades carminativas, es decir, con la posibilidad de contribuir al alivio de los gases y la hinchazón abdominal.
Por ese motivo, algunas personas recurren a esta infusión cuando sienten pesadez después de comer. No obstante, faltan estudios clínicos suficientes para confirmar que el té de laurel mejore el tránsito intestinal o sea eficaz contra el estreñimiento.
2. Sus compuestos tienen potencial antiinflamatorio
Las hojas de laurel contienen sustancias vegetales que se investigan por sus posibles propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Estos componentes despertaron interés por su eventual utilidad frente a procesos inflamatorios. Sin embargo, no está demostrado que beber té de laurel alivie los dolores articulares causados por la artritis ni las molestias derivadas de esguinces, torceduras o contusiones.
3. Se utiliza tradicionalmente para aliviar la congestión respiratoria
Otro de los usos populares del laurel está relacionado con los resfriados y la congestión. Tradicionalmente, se le atribuyen propiedades expectorantes que podrían ayudar a movilizar las secreciones respiratorias.
Sin embargo, no hay evidencia clínica sólida que permita asegurar que beber té de laurel elimine la mucosidad o acelere la recuperación de una gripe, bronquitis o resfriado.
4. Puede formar parte de una rutina de relajación
Tomar una infusión caliente puede convertirse en un hábito relajante, especialmente cuando se incorpora a un momento de descanso.
El laurel también se utiliza en prácticas de aromaterapia. Sin embargo, no está demostrado que beber su infusión reduzca la ansiedad, trate el estrés o produzca efectos específicos sobre el sistema nervioso central.
5. Se estudia por su posible relación con el colesterol
Los compuestos antioxidantes del laurel también despertaron interés por sus posibles efectos sobre el metabolismo de las grasas.
Algunos estudios sobre preparados de hojas de laurel sugieren que podrían influir en determinados parámetros metabólicos. Sin embargo, esos resultados no permiten concluir que el té de laurel reduzca el colesterol LDL, aumente el HDL o prevenga infartos y accidentes cerebrovasculares.
Para controlar el colesterol, es fundamental mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y seguir las indicaciones médicas correspondientes.
6. Sus antioxidantes podrían contribuir a proteger las células
El eugenol es uno de los componentes del laurel investigados por su actividad antioxidante. Estas sustancias pueden ayudar a neutralizar los radicales libres en determinadas condiciones experimentales.
No obstante, los resultados obtenidos en estudios de laboratorio no demuestran, por sí solos, que consumir té de laurel fortalezca las defensas o prevenga enfermedades en las personas.
¿Cómo preparar té de laurel?
Ingredientes y preparación orientativa para una infusión casera.
Preparación
No es necesario tomar esta infusión en ayunas para obtener sus posibles efectos. Tampoco existe una dosis medicinal universalmente establecida que garantice su eficacia y seguridad.
¿Qué precauciones hay que tener antes de tomar té de laurel?
Aunque el laurel se utiliza habitualmente como condimento, su consumo en forma de infusión concentrada requiere precaución. Que una planta sea natural no significa que esté libre de riesgos.
Antes de incorporarlo a la rutina diaria, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:
- No reemplaza tratamientos médicos: no debe utilizarse para tratar enfermedades digestivas, respiratorias, cardiovasculares o inflamatorias sin una evaluación profesional.
- Precaución durante el embarazo y la lactancia: la seguridad de las preparaciones medicinales de laurel no está suficientemente establecida.
- Posibles interacciones: quienes toman medicamentos de manera habitual, especialmente para controlar la glucosa u otras enfermedades crónicas, deberían consultar con un profesional antes de consumirlo regularmente.
- Usá hojas aptas para consumo: no todas las plantas ornamentales identificadas como laurel son comestibles. Es importante verificar la especie y evitar ingerir hojas enteras.