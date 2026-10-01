La Justicia de Nueva York cerró la demanda colectiva por el derrumbe de $Libra
Una jueza desestimó los reclamos de los inversores contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Ben Chow y otros involucrados. El fallo cuestionó la forma en que fueron planteadas las acusaciones bajo la legislación RICO y los demandantes pueden apelar.
Resumen para apurados
- La Justicia de Nueva York desestimó la demanda colectiva por el derrumbe del token $Libra al no hallar pruebas suficientes de fraude bajo la legislación RICO contra los demandados.
- El token, promocionado por Javier Milei en febrero de 2025, colapsó y desató reclamos civiles por presunta conspiración que la magistrada consideró jurídicamente deficientes.
- Mientras los damnificados evalúan apelar en EE.UU., la Justicia argentina avanza con una causa penal paralela que investiga la responsabilidad de Milei y otros involucrados.
La Justicia federal de Estados Unidos (EEUU) desestimó la demanda colectiva presentada por inversores afectados por el derrumbe de $Libra, el token que Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025. La jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, dio por terminado el expediente y rechazó los reclamos contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Benjamin “Ben” Chow y otros involucrados en la operatoria.
La presentación judicial incluía acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injusto y violaciones de la legislación federal RICO, una norma utilizada en Estados Unidos para perseguir estructuras de crimen organizado.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue precisamente el planteo bajo RICO. Rochon consideró que los demandantes no lograron demostrar un patrón de actividad ilícita que se hubiera desarrollado durante un período suficientemente prolongado. Según la resolución, el supuesto esquema denunciado se habría extendido aproximadamente durante seis meses.
La magistrada también rechazó que los demandantes pudieran modificar nuevamente la demanda para intentar subsanar esas deficiencias. De esta manera, el expediente quedó cerrado y la acción fue desestimada “with prejudice”, es decir, de manera que no puede volver a presentarse en esos términos ante ese tribunal. Los demandantes todavía pueden apelar el fallo.
El caso de Hayden Davis
Con relación a Hayden Davis y las empresas vinculadas a Kelsier, la jueza concluyó que los reclamos federales bajo RICO no habían sido planteados de manera suficiente. También determinó que otras acusaciones no podían avanzar debido a cuestiones vinculadas con la jurisdicción sobre esos demandados en Nueva York.
La resolución también rechazó la acusación de fraude contra Ben Chow. Rochon consideró que una de las declaraciones que los demandantes le atribuyeron durante una conversación sobre el lanzamiento de otro token podía ser compatible tanto con una actividad legítima como con la interpretación planteada en la demanda.
En ese sentido, la jueza sostuvo que la búsqueda de ganancias, por sí sola, “standing alone, is not enough to demonstrate fraudulent intent”: “por sí sola, no alcanza para demostrar intención fraudulenta”.
También quedó afuera Meteora
Otro de los puntos analizados en el fallo fue la situación de Meteora, la plataforma vinculada al lanzamiento de distintos tokens, consignó el diario "Ámbito".
Los demandantes habían presentado a Meteora como una asociación no constituida formalmente. Sin embargo, la jueza entendió que no habían demostrado jurídicamente que pudiera ser demandada bajo esa figura.
“Los demandantes no han alegado suficientemente que Meteora sea una asociación no constituida capaz de ser demandada conforme a la legislación de Nueva York o federal”, según fuentes judiciales.
La resolución no determinó que $Libra no haya sido objeto de una manipulación ni estableció que las acusaciones de fraude fueran falsas. El fallo se concentró en determinar si los reclamos formulados por los inversores cumplían con los requisitos legales necesarios para que la demanda colectiva pudiera continuar.
En ese marco, la jueza analizó cuestiones vinculadas con la suficiencia de las acusaciones, el alcance de RICO, la jurisdicción sobre determinados demandados y la posibilidad de identificar jurídicamente a Meteora como una entidad demandable.
La decisión se suma a otro revés que los demandantes habían sufrido en agosto de 2025, cuando Rochon rechazó una medida cautelar y disolvió el congelamiento de activos que inicialmente había alcanzado fondos vinculados a Davis.
La causa en Argentina
En paralelo, la investigación penal que se lleva adelante en Argentina continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano. La causa analiza, entre otras cuestiones, el rol que tuvieron Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y otros protagonistas en el lanzamiento y promoción de $Libra.
De esta manera, el fallo de la Justicia estadounidense cierra la demanda civil colectiva iniciada en ese país, pero no constituye una definición judicial sobre la existencia o inexistencia de un delito en torno al lanzamiento de $Libra ni reemplaza las investigaciones que continúan en otros ámbitos.
En la investigación a cargo de Taiano, la Cámara Federal había confirmado que los damnificados no pueden actuar como querellantes. Esa decisión fue apelada ante Casación.