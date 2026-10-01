La Justicia de Nueva York cerró la demanda colectiva por el derrumbe de $Libra

La Justicia federal de Estados Unidos (EEUU) desestimó la demanda colectiva presentada por inversores afectados por el derrumbe de $Libra, el token que Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025. La jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, dio por terminado el expediente y rechazó los reclamos contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Benjamin “Ben” Chow y otros involucrados en la operatoria.