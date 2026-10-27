Espectáculos

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Tras sufrir la pérdida de su herramienta de trabajo en Belgrano, Lucy visibilizó su rutina de esfuerzo para sostener a su hijo, conquistó a la audiencia con recetas tradicionales del norte y aseguró contrataciones comerciales.

Lucy, la salteña que emocionó en Luzu TV
Lucy, la salteña que emocionó en Luzu TV
Por Lourdes Agustina Correa Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lucy, vendedora salteña de empanadas, recaudó más de $7 millones tras relatar en Luzu TV que la policía le decomisó su mercadería en Belgrano.
  • Sin recursos para mantener a su hijo, la mujer acudió al programa de Nicolás Occhiato, donde expuso su sacrificada rutina y el envío de ayuda no tardó en llegar.
  • El apoyo económico y el aumento masivo de seguidores en redes le permitirán salir de la precariedad callejera y consolidar nuevos encargos gastronómicos formales.
Resumen generado con IA

En cuestión de minutos, una vendedora ambulante salteña radicada en la Ciudad de Buenos Aires pasó de la angustia por perder su herramienta de trabajo a recibir más de $7 millones en donaciones directas. Se trata de Lucy, una emprendedora oriunda del pueblo de San Agustín que comercializa empanadas en el barrio porteño de Belgrano y cuya historia cobró notoriedad tras irrumpir espontáneamente en la emisión del programa "Nadie dice Nada", conducido por Nicolás Occhiato en la señal de streaming Luzu TV.

Salta es la sede de NOA Construye

Salta es la sede de NOA Construye

El caso movilizó de inmediato a miles de espectadores que multiplicaron exponencialmente sus seguidores en redes sociales y le aseguraron sus primeros pedidos comerciales a gran escala.

El decomiso en Belgrano

La situación crítica de Lucy comenzó la semana previa a la transmisión, cuando agentes de la policía le decomisaron la conservadora en la esquina de Sucre y Echeverría, donde solía vender su producción para mantener a su hijo Nico. Sin capital de trabajo y con apenas 40 centavos en su cuenta bancaria, Lucy se acercó a la puerta del estudio del canal digital. Al escucharla gritar "¡Viva Salta!", la producción del programa la invitó a ingresar al aire para compartir su testimonio.

Durante la entrevista, los conductores cuestionaron el accionar policial contra los trabajadores de la vía pública y promovieron el alias bancario y la cuenta de Instagram de la vendedora para transformar la difusión en ayuda concreta.

La respuesta del público fue instantánea: la cuenta acumuló $2,5 millones en los primeros dos minutos, alcanzó $5,7 millones poco después y superó los $7 millones hacia el cierre de la jornada. En paralelo, su perfil en redes sociales saltó de 340 seguidores a más de 10.000 en pleno programa, rebasando los 30.000 al finalizar la noche.

Sabor tradicional

Más allá de la asistencia monetaria, la propuesta gastronómica de Lucy destacó por su profundo arraigo cultural con el Norte argentino. La emprendedora explicó que elabora sus empanadas de manera artesanal utilizando ingredientes específicos enviados directamente desde la localidad de Cachi, sumados a las recetas tradicionales aprendidas en San Agustín, en el municipio salteño de La Merced.

En el estudio de televisión, la salteña relató las exigencias extremas de su rutina diaria, precisando que duerme entre dos y tres horas por noche para cocinar y estudiar luego de retirar a su hijo del colegio a las 22:30. Lucy destacó que el afecto a su tierra natal y el compromiso con la crianza de su hijo son los motores que impulsan su labor cotidiana.

La precariedad callejera

El impacto de la visibilización mediática derivó de inmediato en oportunidades laborales formales. Durante la misma emisión, la banda de rock Los Tipitos le encargó cuatro docenas de empanadas para la previa de su presentación del próximo 14 de noviembre. Además, la emprendedora comenzó a canalizar encargos de comida casera por mensaje privado a través de su plataforma digital.

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Este giro imprevisto ocurre en la antesala de la llegada de la señal Luzu TV a Salta, donde el equipo tiene previsto realizar una función en el Teatro Provincial a fines de noviembre. Para la vendedora del NOA, la suma recolectada y la cartera de clientes obtenida representan el inicio de una etapa de estabilidad económica tras meses de incertidumbre en el comercio informal.

Temas SaltaNicolás Occhiato
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aitana confesó que es fan de la Selección Argentina y reveló la historia detrás de su hit en el Mundial

Aitana confesó que es fan de la Selección Argentina y reveló la historia detrás de su hit en el Mundial

Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
2

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
5

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Ranking notas premium
Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
1

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
3

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
4

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?
5

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Comentarios