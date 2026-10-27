De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV
Tras sufrir la pérdida de su herramienta de trabajo en Belgrano, Lucy visibilizó su rutina de esfuerzo para sostener a su hijo, conquistó a la audiencia con recetas tradicionales del norte y aseguró contrataciones comerciales.
Resumen para apurados
- Lucy, vendedora salteña de empanadas, recaudó más de $7 millones tras relatar en Luzu TV que la policía le decomisó su mercadería en Belgrano.
- Sin recursos para mantener a su hijo, la mujer acudió al programa de Nicolás Occhiato, donde expuso su sacrificada rutina y el envío de ayuda no tardó en llegar.
- El apoyo económico y el aumento masivo de seguidores en redes le permitirán salir de la precariedad callejera y consolidar nuevos encargos gastronómicos formales.
En cuestión de minutos, una vendedora ambulante salteña radicada en la Ciudad de Buenos Aires pasó de la angustia por perder su herramienta de trabajo a recibir más de $7 millones en donaciones directas. Se trata de Lucy, una emprendedora oriunda del pueblo de San Agustín que comercializa empanadas en el barrio porteño de Belgrano y cuya historia cobró notoriedad tras irrumpir espontáneamente en la emisión del programa "Nadie dice Nada", conducido por Nicolás Occhiato en la señal de streaming Luzu TV.
El caso movilizó de inmediato a miles de espectadores que multiplicaron exponencialmente sus seguidores en redes sociales y le aseguraron sus primeros pedidos comerciales a gran escala.
El decomiso en Belgrano
La situación crítica de Lucy comenzó la semana previa a la transmisión, cuando agentes de la policía le decomisaron la conservadora en la esquina de Sucre y Echeverría, donde solía vender su producción para mantener a su hijo Nico. Sin capital de trabajo y con apenas 40 centavos en su cuenta bancaria, Lucy se acercó a la puerta del estudio del canal digital. Al escucharla gritar "¡Viva Salta!", la producción del programa la invitó a ingresar al aire para compartir su testimonio.
Durante la entrevista, los conductores cuestionaron el accionar policial contra los trabajadores de la vía pública y promovieron el alias bancario y la cuenta de Instagram de la vendedora para transformar la difusión en ayuda concreta.
La respuesta del público fue instantánea: la cuenta acumuló $2,5 millones en los primeros dos minutos, alcanzó $5,7 millones poco después y superó los $7 millones hacia el cierre de la jornada. En paralelo, su perfil en redes sociales saltó de 340 seguidores a más de 10.000 en pleno programa, rebasando los 30.000 al finalizar la noche.
Sabor tradicional
Más allá de la asistencia monetaria, la propuesta gastronómica de Lucy destacó por su profundo arraigo cultural con el Norte argentino. La emprendedora explicó que elabora sus empanadas de manera artesanal utilizando ingredientes específicos enviados directamente desde la localidad de Cachi, sumados a las recetas tradicionales aprendidas en San Agustín, en el municipio salteño de La Merced.
En el estudio de televisión, la salteña relató las exigencias extremas de su rutina diaria, precisando que duerme entre dos y tres horas por noche para cocinar y estudiar luego de retirar a su hijo del colegio a las 22:30. Lucy destacó que el afecto a su tierra natal y el compromiso con la crianza de su hijo son los motores que impulsan su labor cotidiana.
La precariedad callejera
El impacto de la visibilización mediática derivó de inmediato en oportunidades laborales formales. Durante la misma emisión, la banda de rock Los Tipitos le encargó cuatro docenas de empanadas para la previa de su presentación del próximo 14 de noviembre. Además, la emprendedora comenzó a canalizar encargos de comida casera por mensaje privado a través de su plataforma digital.
Este giro imprevisto ocurre en la antesala de la llegada de la señal Luzu TV a Salta, donde el equipo tiene previsto realizar una función en el Teatro Provincial a fines de noviembre. Para la vendedora del NOA, la suma recolectada y la cartera de clientes obtenida representan el inicio de una etapa de estabilidad económica tras meses de incertidumbre en el comercio informal.