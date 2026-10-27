De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

El decomiso en Belgrano

La situación crítica de Lucy comenzó la semana previa a la transmisión, cuando agentes de la policía le decomisaron la conservadora en la esquina de Sucre y Echeverría, donde solía vender su producción para mantener a su hijo Nico. Sin capital de trabajo y con apenas 40 centavos en su cuenta bancaria, Lucy se acercó a la puerta del estudio del canal digital. Al escucharla gritar "¡Viva Salta!", la producción del programa la invitó a ingresar al aire para compartir su testimonio.