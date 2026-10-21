Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Resumen para apurados
- Diversas celebridades argentinas elogiaron recientemente la gastronomía de Tucumán durante sus visitas a la provincia, maravilladas por los sándwiches de milanesa y empanadas.
- Figuras como Ángela Torres, Chano o Tinelli difundieron en redes sus experiencias, que incluyeron escalas aéreas y visitas a clásicas sangucherías y puestos callejeros locales.
- La viralización de estos platos impulsa el turismo gastronómico y consolida a Tucumán como un polo culinario de referencia nacional para viajeros y figuras del espectáculo.
La gastronomía tucumana es mucho más que una tradición regional: representa un verdadero fenómeno popular y un elixir irrenunciable que atrapa sin distinción tanto a los vecinos locales como a las más destacadas celebridades del país. Cada visita de famosos a la provincia se transforma rápidamente en un acontecimiento donde el sabor criollo cobra el protagonismo absoluto.
El episodio más reciente de esta devoción colectiva lo protagonizó la cantante Ángela Torres durante la presentación de su álbum "No me olvides" en el Teatro Mercedes Sosa. Tras brindar su show, la artista probó el icónico sándwich de milanesa tucumano y declaró entusiasmada que fue "el más rico que comí en toda mi existencia", confesando haber vivido "un nivel de delicia que no experimenté antes". En simultáneo, su novio, el creador de contenido Marcos Giles, fue sorprendido afuera del Teatro Mercedes Sosa por seguidoras que le convidaron un clásico panchuque callejero, rindiéndose ante el primer bocado con un contundente "es buenísimo".
En esa misma ola de furor reciente, Chano Moreno Charpentier vivió su propio idilio culinario. Mientras aguardaba la reprogramación del show de Tan Biónica por un fuerte temporal que afectó a la región, el músico aprovechó la pausa para probar el icónico sándwich de milanesa tucumano desde el hotel y sentenció sin rodeos: "Calidad mundial".
Escalas aéreas por empanadas tucumanas y puntuaciones perfectas al sándwich de milanesa
El magnetismo de la cocina tucumana alcanza dimensiones insospechadas, al punto de alterar itinerarios de vuelo privados. Un hito inolvidable ocurrió cuando el conductor Marcelo Tinelli, al regresar de Perú junto a su familia y equipo de producción, realizó una parada técnica en el Aeropuerto Benjamín Matienzo exclusivamente para adquirir dos docenas de empanadas tucumanas de carne. Mientras registraba el momento para sus redes sociales, el presentador celebró el gesto del trabajador que le alcanzó la bolsa al avión y exclamó entre risas que se llevaba "las empanadas de carne más ricas del mundo", bromeando con que se iban a enojar los salteños.
Por su parte, la influyente celebridad Juli Poggio comprobó el mito urbano tras brindar una concurrida clase de baile para más de 250 personas en la capital tucumana. Exhausta tras la jornada, la ex Gran Hermano acudió al célebre bar Los Eléctricos en la calle Suipacha para deleitarse con el sándwich de milanesa en la tradicional barra. Acompañada por la infaltable Mirinda de manzana, Poggio compartió una fotografía en sus redes decretando que el manjar autóctono merecía una calificación definitiva de "10/10".
Rituales gastronómicos y debates económicos en la mesa
La actriz Cande Vetrano sumó su propia huella culinaria durante su paso por el Festival de Cine Gerardo Vallejo. Durante su estadía, registró en un video de TikTok su completo recorrido degustando locro, achilata, panchuque y las famosas empanadas tucumanas. Antes de probarla pronunció la frase "pará, le voy a poner limón", recibiendo la memorable respuesta de la cocinera local: "una empanada sin limón es como besar y no abrazar".
El furor también alcanzó a la música y las redes digitales cuando la cantante Jimena Barón reaccionó apasionadamente a una publicación del perfil "Only in Tucumán". Ante las imágenes que mostraban la detallada preparación del sándwich de milanesa completo con picante, la artista dejó un comentario sintético con la palabra "Tucumán" junto a un corazón, provocando miles de interacciones de fanáticos orgullosos.
Finalmente, el influyente economista Carlos Maslatón protagonizó un fenómeno insólito al almorzar en el tradicional local Los Eléctricos. Al disfrutar su abundante porción de milanesa con papas fritas y gaseosa de manzana, el especialista en finanzas se sorprendió tanto con el bajo costo del menú que le sugirió al mozo duplicar el precio de la bebida, pagando 1200 pesos en lugar de los 600 fijados y calificando la comida como una auténtica "maravilla" que se volvió tendencia nacional.