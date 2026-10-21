Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

El episodio más reciente de esta devoción colectiva lo protagonizó la cantante Ángela Torres durante la presentación de su álbum "No me olvides" en el Teatro Mercedes Sosa. Tras brindar su show, la artista probó el icónico sándwich de milanesa tucumano y declaró entusiasmada que fue "el más rico que comí en toda mi existencia", confesando haber vivido "un nivel de delicia que no experimenté antes". En simultáneo, su novio, el creador de contenido Marcos Giles, fue sorprendido afuera del Teatro Mercedes Sosa por seguidoras que le convidaron un clásico panchuque callejero, rindiéndose ante el primer bocado con un contundente "es buenísimo".