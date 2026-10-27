La confianza en el Gobierno de Milei subió 0,9% en octubre, según la Universidad Torcuato Di Tella

Resumen para apurados
- La confianza en el Gobierno de Javier Milei subió 0,9% en octubre en Argentina, según la Universidad Di Tella, impulsada por una leve mejora en la percepción de gestión.
- Pese al leve repunte a 1,95 puntos, el índice cayó 7% interanual y el promedio del mandato descendió a 2,33 puntos, su nivel más bajo tras el fuerte desgaste registrado este año.
- Con disparidad regional y caída en mayores de 50 años, el oficialismo deberá revertir el desgaste en distritos clave para afianzar el respaldo político a su programa económico.
La imagen de la administración de Javier Milei mostró una leve mejora durante octubre. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador subió un 0,9% respecto de septiembre. Sin embargo, en la comparación interanual se registró una caída de siete puntos porcentuales y, desde el cierre de 2025, el retroceso acumulado alcanza el 20,7%.
El relevamiento, que se realiza mensualmente a partir de una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5, arrojó 1,95 puntos en octubre. Se trata del mes número 34 de la gestión libertaria, un período en el que el índice viene oscilando alrededor de los 2,00 puntos desde abril.
La mayor parte del deterioro de 2026 se concentró entre enero y mayo, cuando el indicador pasó de 2,46 a la zona de los 2,00 puntos. A partir de entonces, la serie no muestra una tendencia definida.
Con estos números, el promedio acumulado de la presidencia de Milei desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo hasta la fecha. Como referencia, los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández promediaron 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente, en el mismo tramo de sus mandatos.
Los cinco factores que integran el ICG registraron en octubre valores similares a los de septiembre. La Honestidad encabezó la tabla con 2,37 puntos (-3,0%), seguida por la Capacidad para resolver problemas con 2,27 (+3,3%) y la Eficiencia con 1,99 (+2,5%). Más abajo se ubicaron la Evaluación general del gobierno, con 1,63 puntos (+2,1%), y la Preocupación por el interés general, que cerró en 1,51 (+0,5%).
Brechas demográficas y geográficas
El informe también refleja diferencias persistentes según el perfil de los encuestados. Entre los hombres, el ICG se ubicó en 2,17 puntos (-1,0%), mientras que entre las mujeres trepó a 1,73 (+7,2%), lo que arroja una brecha de género de 0,43 puntos, levemente inferior a la de septiembre.
Por franja etaria, los jóvenes de 18 a 29 años mostraron el nivel más elevado, con 2,38 puntos (+3,6%), y el segmento de 30 a 49 quedó en 1,96 (+6,5%). En el extremo opuesto, los mayores de 50 años cayeron a su mínimo desde el inicio de la presidencia (1,81; -10,2%), con una tendencia declinante que se arrastra desde julio.
En el plano geográfico, el interior del país volvió a liderar con 2,13 puntos (+3,7%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires registraron 1,88 (+2,1%) y los del Gran Buenos Aires descendieron a 1,62 (-6,2%).
El corte por nivel de instrucción devolvió al segmento con educación terciaria y/o universitaria al primer lugar (2,07; +6,8%), luego de haber quedado relegado en septiembre. Quienes alcanzaron el nivel secundario retrocedieron a 1,84 (-9,0%) y el grupo con instrucción primaria permaneció último, con 1,29 (-4,8%).