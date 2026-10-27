La confianza en el Gobierno de Milei subió 0,9% en octubre, según la Universidad Torcuato Di Tella

La imagen de la administración de Javier Milei mostró una leve mejora durante octubre. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador subió un 0,9% respecto de septiembre. Sin embargo, en la comparación interanual se registró una caída de siete puntos porcentuales y, desde el cierre de 2025, el retroceso acumulado alcanza el 20,7%.