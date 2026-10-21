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Aitana confesó que es fan de la Selección Argentina y reveló la historia detrás de su hit en el Mundial

La cantante española llegó al país para su serie de shows en el Movistar Arena. En su paso por "Nadie dice nada", recordó el fenómeno global de "Superestrella", aclaró su amor por la albiceleste y explicó cómo la canción terminó convirtiéndose en el tema de la victoria del rival en el Mundial 2026.

Aitana habló sobre su vínculo con la Selección argentina.
Aitana habló sobre su vínculo con la Selección argentina. (Imagen Captura)
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Aitana afirmó este martes en Buenos Aires su fanatismo por la Selección Argentina durante una entrevista, con el fin de disipar polémicas antes de sus shows locales.
  • El tema "Superestrella" se volvió viral y fue adoptado como himno por la selección de España en el Mundial, lo que causó cierta distancia con seguidores argentinos.
  • Con tres presentaciones en el Movistar Arena, la artista española busca afianzar su relación con el público rioplatense tras aclarar su admiración histórica por Lionel Messi.
Resumen generado con IA

El vínculo entre Aitana, el Mundial y las redes sociales tuvo sus mutaciones, las cuales la canción “Superestrella” adoptó a lo largo del tiempo. A las tendencias de TikTok, le siguieron las emisiones en radios e incluso las “playlists” en fiestas nocturnas, hasta que pronto el tema se convirtió en el reflejo de un sentimiento ambiguo entre la derrota y el motivo musical que ahora marcaba la victoria del último rival en la Copa del Mundo. La cantante llegó a la Argentina este martes y comentó en el programa “Nadie dice nada” sobre su relación con nuestro país, su fanatismo por la Selección, el fenómeno global de “Superestrella” y el lamentable desenlace que provocó que algunos fanáticos se distanciaran del tema.

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Aitana aterrizó en suelo albiceleste al mediodía de este martes luego de su tour por Santiago de Chile para presentar en el Movistar Arena su “Cuarto Azul World Tour”, donde tiene consignadas tres fechas los días 21, 22 y 23 de octubre. En las vísperas del show, la cantante se presentó en el programa de streaming de Luzu. Allí se refirió a “Superestrella”, la canción de su álbum que se convirtió en un fenómeno global y logró consolidarse en los puestos más altos de las listas de éxitos de las plataformas de streaming del mundo, incluida la Argentina. Sin embargo, el corte dividió las aguas luego de que España ganara la cita máxima y la canción sonara como la melodía de la victoria.

El cariño por la Selección Argentina 

Durante su paso por el ciclo conducido por Nicolás Occhiato, la artista remarcó la cercanía cultural y el afecto que siente cada vez que visita suelo rioplatense. “Estoy muy contenta de estar en Argentina, es un país como si fuéramos hermanos estando tan lejos realmente. Hay una vibra parecida, así que estoy como en casa”, expresó sobre la calidez del público local.

Al ser consultada sobre el impacto de su canción y la delgada línea que cruzó la rivalidad deportiva tras el certamen internacional, Aitana aclaró con humor e insistencia que su cariño por el conjunto albiceleste es genuino y previo a cualquier polémica: “Sobre todo porque yo soy muy fan de la Selección Argentina también y siempre lo he dicho; no es porque venga a Argentina y quiera quedar bien. De hecho, yo puse en mi canal de WhatsApp, cuando no sabíamos todavía cómo iba a ser la final, que sería un partido decisivo soñado que fuese con Argentina porque realmente quería que Argentina llegase a la definición. Lo que pasa es que es verdad que soy de España y me hacía ilusión lo que pasó”.

Ese sentimiento de unión con el fútbol argentino se remonta al histórico certamen de Qatar 2022, donde la cantante confesó haber vivido la consagración albiceleste con una intensidad particular. “Yo soy del Barça además, tenemos mucho que agradecerle a Messi siempre para toda la vida. Entonces soy muy fan de Messi desde pequeña, obviamente íbamos con Argentina”, aseguró sobre su devoción por el capitán rosarino. Además, recordó la emoción compartida que se vivió en aquel momento dentro de su equipo de trabajo: “En su momento trabajaba con una chica argentina que era guitarrista. Ella estaba muy emocionada de que pudiese ganar Argentina. Lo estuvo grabando y estábamos todos así en la tele como 'por favor, por favor'. Fue muy emocionante”.

De la falta de difusión al himno de vestuario

Respecto al crecimiento orgánico y casi inesperado de "Superestrella", la cantante confesó que la canción no contaba con una estrategia de difusión tradicional ni con videoclip oficial. "Pasó muy desapercibida y a los meses empezó a sonar bastante más en España. Estaba en el Top 50, pero empezó a subir de la nada, no sé si por TikTok. Se puso número uno en España y a los meses se puso bastante arriba también en México; iba subiendo poco a poco", detalló.

El punto de quiebre definitivo para el hit ocurrió cuando el plantel de la selección española lo adoptó de manera espontánea como su himno de vestuario y celebración, generando repercusión en las tablas de éxitos de toda Hispanoamérica. "A mí me gusta mucho ver el fútbol, sobre todo cuando es la Eurocopa o el Mundial. Cuando vi que en el primer partido ponían 'Superestrella' cuando ganaban, yo no lo sabía, no tenía ni idea. Fue una cosa que les gustó y me hizo mucha ilusión; ya quedó como que todo el tiempo ponían el tema", concluyó la artista, enfocada ahora en sus tres presentaciones consecutivas ante el público argentino.

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