Aitana confesó que es fan de la Selección Argentina y reveló la historia detrás de su hit en el Mundial

Al ser consultada sobre el impacto de su canción y la delgada línea que cruzó la rivalidad deportiva tras el certamen internacional, Aitana aclaró con humor e insistencia que su cariño por el conjunto albiceleste es genuino y previo a cualquier polémica: “Sobre todo porque yo soy muy fan de la Selección Argentina también y siempre lo he dicho; no es porque venga a Argentina y quiera quedar bien. De hecho, yo puse en mi canal de WhatsApp, cuando no sabíamos todavía cómo iba a ser la final, que sería un partido decisivo soñado que fuese con Argentina porque realmente quería que Argentina llegase a la definición. Lo que pasa es que es verdad que soy de España y me hacía ilusión lo que pasó”.