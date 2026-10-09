Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Por qué la Rata deberá evitar nuevos proyectos en octubre

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, octubre podría poner a prueba la capacidad de organización de la Rata. La interacción entre las energías del Perro y del Caballo aumentaría las exigencias y obligaría a las personas de este signo a prestar especial atención a la distribución de su tiempo.