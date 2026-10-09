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Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru anticipó un octubre desafiante en el horóscopo chino 2026 y advirtió que un signo deberá evitar nuevos proyectos, cuidar su energía y prestar atención a tres fechas clave.

Tres días complicados en octubre: la advertencia de Ludovica Squirru para un signo del horóscopo chino
Tres días complicados en octubre: la advertencia de Ludovica Squirru para un signo del horóscopo chino
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru advirtió que el signo de la Rata debe frenar nuevos proyectos y poner límites en octubre de 2026 para evitar el agotamiento ante altas exigencias energéticas.
  • En su libro anual, la astróloga explicó que el cruce de energías demandará delegar tareas y descansar, señalando los días 19 y 31 de octubre como fechas especialmente críticas.
  • La autora sostiene que priorizar un ritmo pausado y la introspección permitirá conservar los logros previos y sortear con éxito las complicaciones de este ciclo astrológico.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino de octubre de 2026 trae una advertencia de Ludovica Squirru para uno de sus signos: deberá frenar los nuevos proyectos, cuidar sus energías y aprender a decir que no. Según las predicciones de la astróloga, hay tres fechas que podrían ser especialmente complicadas y convendrá tener en cuenta para evitar el agotamiento.

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

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En su libro Horóscopo chino 2026, la astróloga señala que este período podría resultar especialmente demandante para el signo. La recomendación principal será no comenzar proyectos nuevos, aprender a decir que no y establecer prioridades para evitar el agotamiento. Además, hay tres fechas que podrían presentar mayores dificultades durante el mes.

Por qué la Rata deberá evitar nuevos proyectos en octubre

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, octubre podría poner a prueba la capacidad de organización de la Rata. La interacción entre las energías del Perro y del Caballo aumentaría las exigencias y obligaría a las personas de este signo a prestar especial atención a la distribución de su tiempo.

Frente a este escenario, la astróloga aconseja no sumar compromisos innecesarios ni iniciar nuevos proyectos. Intentar abarcar demasiadas actividades al mismo tiempo podría generar cansancio y afectar los avances conseguidos anteriormente.

Por eso, una de las claves para atravesar el mes será reconocer los propios límites. En lugar de responder a todas las demandas, la Rata tendrá que priorizar las tareas importantes, delegar responsabilidades cuando sea posible y reservar momentos para descansar.

La paciencia también ocupará un lugar central. Según esta interpretación astrológica, avanzar con prudencia será más conveniente que intentar resolver todo de inmediato.

Cuáles serán los días más complicados para la Rata en octubre de 2026

Las predicciones de Ludovica Squirru señalan tres fechas que podrían resultar especialmente desafiantes para la Rata: el 19 y el 31 de octubre.

La advertencia también alcanza de manera particular a las personas nacidas en años ubicados hacia la mitad del ciclo del Perro, debido a la combinación de energías que marcaría este período.

Por otra parte, quienes nacieron en 1948 y 2008 deberán prestar especial atención al cuidado de sus fuerzas y al equilibrio entre las obligaciones cotidianas y el descanso.

Qué recomienda el horóscopo chino para atravesar octubre

Para afrontar un mes que podría estar marcado por múltiples exigencias, las recomendaciones apuntan a reducir el ritmo y evitar los excesos. La idea es no comprometerse con más actividades de las que se pueden sostener y reconocer cuándo es necesario hacer una pausa.

Entre las prácticas sugeridas aparecen la meditación, el taichí y los ejercicios de bajo impacto, alternativas que pueden acompañar una rutina más tranquila.

En definitiva, el mensaje del horóscopo chino para la Rata durante octubre de 2026 es claro: poner límites, cuidar la energía y no apresurarse a comenzar nuevos proyectos. La prioridad estará en sostener lo conseguido, organizar las responsabilidades y avanzar con paciencia.

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