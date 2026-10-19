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Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru Iindicó cuáles animales del zodíaco oriental tendrán un día fluido y cuáles deberán actuar con extrema cautela.

Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó en Argentina qué signos del horóscopo chino avanzarán con éxito este lunes, favorecidos por las energías del Tigre y el Ki 1.
  • Caballo, Perro y Chancho gozarán de fluidez para alcanzar objetivos por afinidad astrológica, mientras que el Mono afrontará tensiones y deberá manejarse con cautela.
  • La jornada orienta a la introspección y el orden personal, desaconsejando inauguraciones o compras de propiedades según las pautas del tradicional calendario Tong Shu.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino indicó para este comienzo de semana un inicio de renovaciones y cambios. Este lunes estará regido por la energía del arranque de ciclo, la cual indica que no solo habrá una profundidad reflexiva, sino que además la jornada aportará impulso y fuerza para potenciar las acciones del día. A la vez, la astrología oriental señala que algunos signos se verán beneficiados por el tono de la fecha, mientras otros deberán ser más cautelosos al enfrentarse a imprevistos y desafíos emocionales.

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

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Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, indicó cómo será el tono de la fecha para los signos del zodíaco chino. A través de sus predicciones diarias, la experta señaló que este día estará regido por el Ki 1. Este número energético del sistema de las 9 Estrellas —asociado al elemento Agua— advierte que en esta ocasión los nuevos comienzos se darán en clave de pausa, introspección y fluidez. Dicho factor rige el clima emocional dominante, marcando la importancia de tomar decisiones con calma y guiarse por la intuición.   

Cuáles serán los beneficiados de este día 

A su vez, el calendario chino advierte que la energía del día será la del Fuego Yang, una combinación que aporta la cuota de acción necesaria. Este elemento se asocia con el Tigre, el signo que rige el día y que brinda vitalidad, impulso y capacidad de liderazgo, marcando la tónica para avanzar con firmeza.   

Esta interacción de forces genera un escenario con claros favorecidos y otros integrantes del zodíaco que sentirán mayor presión. En el grupo de las concordias y afinidades se encuentran el Conejo, el Caballo, la Cabra, el Perro y el Chancho. Especialmente el Caballo y el Perro —que integran la Tríada de Armonía con el Tigre— junto al Chancho, su aliado directo, disfrutarán de un día favorable, fluido y protegido para concretar sus metas.

Advertencias y precauciones para el Mono

En la vereda opuesta, el animal que enfrenta el choque o fricción directa del día es el Mono. Al ser el opuesto complementario del Tigre en la rueda zodiacal, las personas nacidas bajo este símbolo podrían experimentar mayores tensiones, imprevistos o sacudones emocionales, por lo cual se les aconseja actuar con extrema cautela, paciencia y evitar confrontaciones innecesarias.   

Por último, de acuerdo con las enseñanzas ancestrales del almanaque Tong Shu, la jornada resulta propicia para realizar tareas de introspección como cavar, ordenar o abordar asuntos serios y complejos. Por el contrario, la tradición sugiere postergar actividades como inauguraciones, realizar labores de servicio social o cerrar la compra de propiedades.

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