Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino indicó para este comienzo de semana un inicio de renovaciones y cambios. Este lunes estará regido por la energía del arranque de ciclo, la cual indica que no solo habrá una profundidad reflexiva, sino que además la jornada aportará impulso y fuerza para potenciar las acciones del día. A la vez, la astrología oriental señala que algunos signos se verán beneficiados por el tono de la fecha, mientras otros deberán ser más cautelosos al enfrentarse a imprevistos y desafíos emocionales.