La elección en Brasil deja señales para la política argentina

El silencio del Gobierno argentino es una señal de cautela ante los alineamientos con EEUU, aunque Brasil tiene un peso económico y estratégico que obliga a preservar los vínculos diplomáticos. Este resultado deja una enseñanza para las elecciones de 2027: no alcanza con las ideas ni con el desgaste de los oficialismos. La organización territorial, la comunicación digital y la capacidad de movilizar votantes pueden resultar decisivas. Además, la victoria de Lula vuelve a poner en discusión la tendencia de derrotas de los oficialismos en la región. Para las próximas campañas es indispensable construir estrategias inteligentes en las redes sociales y adaptar los mensajes a las nuevas formas de participación política.