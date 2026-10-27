La elección en Brasil deja señales para la política argentina

La remontada de Lula representa un cimbronazo político que excede la disputa ideológica entre izquierda y derecha. La clave del resultado estuvo en la capacidad del Partido de los Trabajadores y de sus aliados para reorganizar su maquinaria electoral, intensificar la campaña digital y aprovechar herramientas como WhatsApp y TikTok para movilizar votantes. Lula sumó más de 6,6 millones de apoyos respecto de la primera vuelta, lo que demuestra la importancia de una estrategia digital eficaz.
El silencio del Gobierno argentino es una señal de cautela ante los alineamientos con EEUU, aunque Brasil tiene un peso económico y estratégico que obliga a preservar los vínculos diplomáticos. Este resultado deja una enseñanza para las elecciones de 2027: no alcanza con las ideas ni con el desgaste de los oficialismos. La organización territorial, la comunicación digital y la capacidad de movilizar votantes pueden resultar decisivas. Además, la victoria de Lula vuelve a poner en discusión la tendencia de derrotas de los oficialismos en la región. Para las próximas campañas es indispensable construir estrategias inteligentes en las redes sociales y adaptar los mensajes a las nuevas formas de participación política.