Opinión› ANÁLISIS

La elección en Brasil deja señales para la política argentina

Gerardo Rodríguez de la Vega - Politólogo y docente

La elección en Brasil deja señales para la política argentina
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

La remontada de Lula representa un cimbronazo político que excede la disputa ideológica entre izquierda y derecha. La clave del resultado estuvo en la capacidad del Partido de los Trabajadores y de sus aliados para reorganizar su maquinaria electoral, intensificar la campaña digital y aprovechar herramientas como WhatsApp y TikTok para movilizar votantes. Lula sumó más de 6,6 millones de apoyos respecto de la primera vuelta, lo que demuestra la importancia de una estrategia digital eficaz.

Brasil: el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje

Brasil: el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje

El silencio del Gobierno argentino es una señal de cautela ante los alineamientos con EEUU, aunque Brasil tiene un peso económico y estratégico que obliga a preservar los vínculos diplomáticos. Este resultado deja una enseñanza para las elecciones de 2027: no alcanza con las ideas ni con el desgaste de los oficialismos. La organización territorial, la comunicación digital y la capacidad de movilizar votantes pueden resultar decisivas. Además, la victoria de Lula vuelve a poner en discusión la tendencia de derrotas de los oficialismos en la región. Para las próximas campañas es indispensable construir estrategias inteligentes en las redes sociales y adaptar los mensajes a las nuevas formas de participación política.

Temas Luiz Inácio Lula da Silva BrasilWhatsAppTikTok
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Uñac, AntiMilei perfecto

Uñac, AntiMilei perfecto

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Filosofía con soda (segunda parte)

Filosofía con soda (segunda parte)

La señora de las estrellas

La señora de las estrellas

Lo más popular
Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas
1

Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino
2

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

3

El aire contaminado que nos enferma

4

Cartas de lectores: ¿hemos cambiado nuestras prioridades?

5

Cartas de lectores: las palabras no bastan para recuperar las Malvinas

Ranking notas premium
El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
1

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891
2

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena
3

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
4

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Comentarios