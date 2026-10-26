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Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

La española recuperó el premio que había conquistado en 2021 y 2022, después de una temporada en la que ganó cuatro títulos con Barcelona y la Nations League con España. Además, fue elegida la mejor jugadora de la Champions League.

Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro.
Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro.
Por Redacción Deportes Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Alexia Putellas ganó en Londres el Balón de Oro femenino 2026 tras coronar una temporada estelar con cuatro títulos en el Barcelona y la Nations League con España.
  • La española superó años de lesiones y cortó el dominio de Aitana Bonmatí, sumando su tercer premio tras brillar con 20 goles y 13 asistencias en su última campaña en Barcelona.
  • Con este hito histórico, Putellas cerró su ciclo de 14 años en el club catalán e inició una nueva etapa en el London City Lionesses, consolidándose como leyenda del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

Alexia Putellas volvió a conquistar el Balón de Oro femenino. La futbolista española fue elegida la mejor jugadora del mundo en la ceremonia de 2026, celebrada en Londres, y consiguió su tercera distinción individual, después de las obtenidas en 2021 y 2022.

La mediocampista de 32 años recibió el reconocimiento tras una temporada extraordinaria con Barcelona, donde conquistó cuatro títulos: la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Además, fue una de las grandes protagonistas del equipo dirigido por Pere Romeu.

Durante la campaña 2025/2026, Putellas disputó 43 partidos oficiales con el conjunto catalán, convirtió 20 goles y repartió 13 asistencias. Su rendimiento también le permitió recibir el premio a la mejor jugadora de la Champions League, competencia en la que Barcelona derrotó al Olympique de Lyon en la final disputada en Oslo.

A nivel internacional, la española también celebró la conquista de la UEFA Nations League femenina con su seleccionado, una consagración que fortaleció su candidatura.

El premio marcó su regreso a lo más alto del fútbol mundial después de atravesar varias temporadas condicionadas por las lesiones. También puso fin al dominio de su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores.

Tras cerrar una etapa de 14 temporadas y 38 títulos con Barcelona, Putellas se incorporó al London City Lionesses de Inglaterra. Su tercer Balón de Oro coronó un año que combinó éxitos colectivos, protagonismo individual y un nuevo capítulo en su carrera.

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