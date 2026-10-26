Balón de Oro 2026: PSG fue elegido el mejor club masculino del mundo

Resumen para apurados
- PSG fue elegido el mejor club masculino del mundo en la gala del Balón de Oro 2026 en Londres, tras consagrarse bicampeón de la Champions League.
- El equipo parisino defendió el título continental al vencer por penales al Arsenal en Budapest, sumando su segunda Champions tras la ganada en 2025 ante Inter.
- El galardón ratifica la hegemonía del PSG en la élite del fútbol internacional, consolidando un ciclo deportivo exitoso con el máximo reconocimiento institucional.
El Paris Saint-Germain fue elegido el mejor club masculino del mundo durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre, en Londres. El reconocimiento llegó después de una temporada histórica para el conjunto francés, que conquistó por segunda vez consecutiva la UEFA Champions League.
El PSG consiguió el título europeo el 30 de mayo de 2026, cuando derrotó al Arsenal por 4-3 en la definición por penales, después de empatar 1-1 en la final disputada en Budapest, Hungría. De esta manera, el equipo parisino defendió exitosamente la corona que había obtenido un año antes.
En 2025, el conjunto francés había conquistado su primera Champions League con una contundente victoria por 5-0 sobre el Inter de Milán. Aquella consagración marcó un antes y un después en la historia del club, que logró mantenerse en la cima del fútbol europeo durante la temporada siguiente.
El bicampeonato continental fue uno de los principales argumentos para que el PSG recibiera el premio al mejor club masculino del año, una distinción que reconoce el rendimiento colectivo de los equipos durante la temporada.
El reconocimiento también se sumó a los galardones entregados durante la ceremonia, en la que Barcelona fue elegido el mejor club femenino del mundo.
Así, el PSG coronó sus conquistas deportivas con una nueva distinción internacional, después de consolidarse como el gran protagonista del fútbol europeo.