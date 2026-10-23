Qué investigan los 43 jóvenes de la UNT que participaron de un encuentro científico en Brasil

En total, 43 estudiantes de grado y posgrado de la UNT participaron de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), realizadas del 20 al 22 de octubre en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. La delegación surgió de una selección de más de 100 trabajos presentados en Tucumán.