Qué investigan los 43 jóvenes de la UNT que participaron de un encuentro científico en Brasil

Resumen para apurados
- Del 20 al 22 de octubre, 43 investigadores de la UNT expusieron sus proyectos en Porto Alegre, Brasil, durante las jornadas científicas de la AUGM para debatir saberes regionales.
- La delegación tucumana fue elegida entre más de 100 propuestas y presentó estudios sobre salud mental, vacunas, agro y problemáticas ambientales locales ante mil pares de la región.
- El encuentro fortalece la cooperación científica en América Latina y abre la puerta a nuevas redes de trabajo para aplicar soluciones académicas a problemáticas del Sur Global.
¿Qué tienen en común la contaminación de los ríos del sur tucumano, la salud mental, las vacunas y una tecnología para recuperar agua industrial? Todos forman parte de investigaciones desarrolladas por jóvenes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que esta semana llegaron hasta Brasil para ser discutidas junto a trabajos de otras universidades latinoamericanas.
En total, 43 estudiantes de grado y posgrado de la UNT participaron de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), realizadas del 20 al 22 de octubre en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. La delegación surgió de una selección de más de 100 trabajos presentados en Tucumán.
Qué investigan los jóvenes de la UNT
La variedad de temas muestra hasta dónde llegan hoy las investigaciones que se desarrollan dentro de las distintas facultades de la provincia.
Entre los trabajos presentados hubo estudios sobre salud mental, el impacto de la actividad física en el cerebro, participación ciudadana, desarrollo de vacunas para enfermedades gastrointestinales y soluciones biológicas aplicadas al agro.
También viajaron investigaciones directamente vinculadas con problemas ambientales de Tucumán, como la contaminación de zonas ribereñas y el desarrollo de membranas carbonosas capaces de recuperar agua de efluentes industriales con altas concentraciones de sales.
De una tesis sobre Concepción a un encuentro internacional
Una de las participantes fue María Camila López Sepúlveda, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Su investigación analiza la degradación del paisaje ribereño de Concepción y estudia qué ocurrió con los ríos Chirimayo y Concepción y con la relación que mantienen los habitantes de la ciudad con esos espacios.
Como parte de su tesis de grado, plantea mejorar la integración de los ríos con la trama urbana y reconvertir el actual vertedero municipal a cielo abierto mediante un polo ambiental y tecnológico.
Otro de los trabajos estuvo a cargo de Paula Rodríguez, estudiante de Abogacía y próxima a terminar Escribanía. Su investigación aborda la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y analiza cómo se garantizan derechos como la autonomía, la dignidad y el consentimiento informado.
Casi mil jóvenes investigadores en un mismo lugar
Las jornadas de este año se realizaron bajo la consigna “Producir conocimiento desde el Sur Global: paradigmas disruptivos para la ciencia” y reunieron a cerca de mil jóvenes provenientes de universidades públicas de distintos países de América Latina.
Los trabajos se distribuyeron entre áreas como Humanidades, Ciencias Exactas, Ciencias de la Vida e investigaciones interdisciplinarias.
Para la delegación tucumana, la experiencia no terminó solamente en la exposición de cada proyecto. El encuentro también permitió comparar métodos, discutir resultados y generar contactos con estudiantes y docentes que investigan problemas similares en otros países.