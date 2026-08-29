¿Qué hay detrás de los episodios de violencia escolar en Tucumán?

Las sanciones llegan después. Antes de ese punto, hay una serie de señales, vínculos y malestares que pueden quedar sin leer. Los recientes casos de estudiantes que llevaron armas a escuelas tucumanas volvieron a poner el foco sobre una pregunta más difícil que la del castigo: qué puede llevar a un adolescente a atravesar ese límite y qué pueden hacer los adultos antes de que ocurra.