El precio de comer a la parrilla: cuánto costará hacer un asado en noviembre 2026

Resumen para apurados
- Hacer un asado para 20 personas en Tucumán costará entre $179.825 y $210.244 en noviembre, según un relevamiento de precios de cortes vacunos realizado en comercios locales.
- El valor varía según se elijan opciones económicas como falda y tapa o cortes premium como vacío y entraña, en un mercado provincial donde el novillo registró recientes bajas.
- Aunque a nivel nacional se proyectan alzas del 10% en el corto plazo, en Tucumán los precios se mantendrían estables hasta las fiestas de fin de año si no falta forraje.
Argentina, como productor de ganado, tiene uno de los precios de carne vacuna más económicos de toda América. Su costo es solo superado por Paraguay y Brasil en la región, según la Fundación Mediterránea. “Al comparar cortes equivalentes, Estados Unidos supera los valores argentinos en un 82%; Canadá, en un 59% y Australia y Nueva Zelanda, en alrededor de un 50%”.
Además, un kilo de carne vacuna equivale a 2,6 kilos de carne de pollo, aproximadamente. Por eso, siempre se evalúa el costo final que tendrá la comida antes de hacer un asado.
Asado premium vs. asado económico
Para esta nota se tomaron como referencia los precios de tres supermercados céntricos de Tucumán y dos carnicerías de barrio Norte y barrio Sur. También se elaboraron dos presupuestos diferentes para dos tipos de asados: uno, con los cortes más costosos (“premium”) y otro con los cortes que tienden a ser más económicos.
El asado “premium” puede incluir cortes como matambre, picana, vacío y entraña. El económico, falda, tapa de asado y queperí. Se estima que, para que coman 20 personas, se necesitan alrededor de 10 kilos de carne, los cuales pueden variar según el corte tenga hueso o no –como la costilla– o si se incluyen embutidos como chorizos.
Cuánto cuesta la carne hoy
El matambre tiene un costo que puede variar entre los $13.500 y los $15.000. La picana ronda los $36.000. El vacío, según dónde se compre, parte de los $15.000 y puede ascender hasta los $19.600. La entraña se posiciona como uno de los cortes más costosos, con un precio entre los $25.000 y los $35.000.
Los cortes más económicos como la falda pueden rondar los $20.000 por kilo; la tapa de asado, entre $13.000 y $16.800 y el queperí puede estar en torno a los $20.000. El chorizo, por kilo, puede conseguirse a precios muy variados, según el relleno y los agregados, pero el precio va de los $12.000 a los $20.000 por kilo.
Cuánto costará hacer un asado en noviembre
Para 20 personas, un asado “premium” podría costar $210.244. El combo incluiría costos promedio de los cortes de carne elegidos: tres kilos de picana, tres kilos de vacío, dos de entraña y dos de chorizos. En cambio, la versión económica quedaría en $179.825 con precios de octubre. Incluiría tres kilos de falda, tres kilos de tapa de asado, dos kilos de queperí y también dos kilos de chorizo.
En un análisis del consultor Víctor Tonelli, recogido por el diario La Nación, se estimó una suba del precio de la carne para los próximos dos meses que podría rondar el 10%. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna en Argentina señaló que en el año, los cortes de carne acumulan un aumento del 49.8% respecto del año anterior.
¿Qué pasará con el precio de la carne en Tucumán?
A Tucumán, por el momento, no llegó ninguna notificación sobre aumentos, según declararon responsables de Frigorífico Fidensa. La única variación de precios que podría darse como segura es la que se hará conforme se acerquen las fiestas de fin de año.
En el mismo orden se destacó que dificultades en la disponibilidad del forraje para el ganado podría dejar abierta la posibilidad de una modificación en los costos. En la provincia, por el momento, las lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño no fueron lo suficientemente intensas como para generar problemas en la provisión de alimentos. Por el contrario, el precio del novillo bajó en la semana entre el 12 y 17 de octubre, según informaron desde Findensa.