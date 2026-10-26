El precio de comer a la parrilla: cuánto costará hacer un asado en noviembre 2026

En el mismo orden se destacó que dificultades en la disponibilidad del forraje para el ganado podría dejar abierta la posibilidad de una modificación en los costos. En la provincia, por el momento, las lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño no fueron lo suficientemente intensas como para generar problemas en la provisión de alimentos. Por el contrario, el precio del novillo bajó en la semana entre el 12 y 17 de octubre, según informaron desde Findensa.