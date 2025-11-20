La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

“La situación es preocupante. En poco tiempo la carne subió alrededor de $2.000 por corte, en distintos tramos. Se nota la baja del consumo y el precio de la hacienda está muy movido”, advirtió. Según explicó, Tucumán no está ajena a un problema estructural nacional: “Esto es producto de políticas erradas que vienen de muchos años, donde se han faenado vientres y no se trabajó en aumentar el stock ganadero”.