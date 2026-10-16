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El "Súper Niño" amenaza con aumentar los precios del arroz y la carne en Argentina

Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay obligan a evacuar ganado en Corrientes y Entre Ríos. Los productores arroceros advierten sobre una posible caída de los rindes y de la calidad del grano, con impacto en los precios.

Productores ganaderos desesperados por las inundaciones en el Litoral
Productores ganaderos desesperados por las inundaciones en el Litoral Gentedesalta.com
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Productores del Litoral argentino alertan este mes por subas de precios en carne y arroz ante las inundaciones de los ríos Paraná y Uruguay causadas por el fenómeno de El Niño.
  • Las intensas lluvias en Brasil obligaron a evacuar 500.000 cabezas de ganado en las islas y dañaron los cultivos arroceros correntinos por exceso de humedad y hongos.
  • Aunque descartan desabastecimiento, la pérdida de pasturas reducirá la oferta futura de hacienda y la menor calidad del arroz presionará al alza los precios al consumidor.
Resumen generado con IA

Las inundaciones en el litoral argentino ponen en alerta a dos sectores clave de la producción de alimentos: la ganadería y el arroz. Las lluvias registradas en Brasil y la apertura de represas aguas arriba provocaron la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, lo que obliga a los productores a trasladar animales y amenaza el rendimiento de los cultivos.

Aunque los productores descartan un faltante de arroz en el mercado interno, advierten que los precios podrían registrar variaciones. En el caso de la carne, el impacto dependerá de las pérdidas de ganado, de la duración de las inundaciones y de la disponibilidad de pasturas durante los próximos meses.

El Súper Niño y las inundaciones en el litoral argentino

Las crecidas afectan principalmente a Corrientes y Entre Ríos. Según Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, la situación actual responde al volumen de agua que llega desde otras zonas de la cuenca y no necesariamente a un efecto directo de El Niño sobre las lluvias locales.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional del Agua (INA) citados en el informe publicado por iProfesional, el río Uruguay alcanzó los 9,14 metros en Paso de los Libres, por encima del nivel de evacuación de 8,50 metros. En tanto, el Paraná registraba 4,98 metros frente a la capital correntina, con un pico de 6 metros previsto para el 20 de noviembre.

El avance del agua también amenaza con extenderse a localidades entrerrianas como La Paz, Paraná, Diamante y Victoria.

La crecida de los ríos obliga a evacuar al ganado

En las islas del Paraná y el Uruguay, donde pastorean cerca de 500.000 cabezas de ganado entre Corrientes y Entre Ríos, los productores comenzaron a trasladar animales hacia zonas más altas.

El operativo incluye a pequeños productores de Empedrado y las islas Apipé Grande y Apipé Chico. Si el nivel de los ríos continúa en ascenso, las evacuaciones podrían extenderse a Goya, Bella Vista y Esquina.

El principal riesgo no se limita a las pérdidas inmediatas. Si el agua permanece en los campos hasta marzo o abril, las pasturas naturales podrían no recuperarse a tiempo para el invierno. Ese escenario aumentaría las dificultades para alimentar a los animales y podría provocar una mayor mortandad.

Por qué podría aumentar el precio de la carne

Las consecuencias para el consumidor podrían aparecer más adelante. En una primera etapa, la salida anticipada de animales de las islas puede incrementar temporalmente la oferta de hacienda. Sin embargo, si las inundaciones reducen el rodeo o dejan los campos sin pasturas, habrá menos terneros y novillos disponibles para los próximos ciclos productivos.

Esa reducción de la oferta podría presionar sobre los precios de la carne vacuna. La magnitud del impacto dependerá de cuánto ganado se pierda, de la duración de la crecida y de la evolución de la producción en el resto del país.

El arroz podría registrar menores rindes y una caída de calidad

Corrientes concentra aproximadamente el 47% de la producción argentina de arroz. Por eso, las condiciones climáticas de la provincia tienen una incidencia importante en el resultado de la campaña nacional.

Jorge Borsatto, productor y presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, advirtió que los años afectados por El Niño pueden registrar rindes promedio por hectárea alrededor de 1.000 kilos inferiores.

El exceso de humedad y los días nublados favorecen la aparición de hongos y pueden perjudicar la formación del grano. Además, los productores observan problemas de calidad, como una mayor proporción de granos quebrados o enyesados, que reduce el valor comercial de la cosecha.

Aunque las lluvias pueden disminuir los costos de bombeo para el riego por inundación, esa ventaja podría quedar compensada por una menor producción y por ingresos más bajos.

Menos hectáreas sembradas y preocupación por los precios

El temor a las lluvias llevó a muchos productores a adelantar la siembra. Según la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, entre el 70% y el 80% de la superficie prevista ya estaba sembrada al momento del relevamiento.

Sin embargo, la superficie destinada al cultivo también se redujo. Para la campaña 2025/26 se registraron unas 96.800 hectáreas en Corrientes, mientras que para 2026/27 se estiman alrededor de 90.000, una caída de entre el 7% y el 8%.

Los productores señalan que la reducción responde principalmente a los problemas de precios registrados en campañas anteriores, aunque las condiciones climáticas agregan incertidumbre.

¿Habrá faltante de arroz en Argentina?

Los productores descartan un desabastecimiento de arroz en el mercado interno. Según Borsatto, Argentina consume aproximadamente el 60% de lo que produce y exporta el 40% restante, por lo que existe un excedente que permitiría abastecer la demanda local incluso si la cosecha resulta menor.

La preocupación pasa por los precios y la calidad. Una menor superficie sembrada, rindes más bajos y una mayor proporción de granos quebrados podrían reducir la disponibilidad de arroz de mejor calidad y limitar las posibilidades de que los valores bajen.

El panorama se definirá durante las próximas semanas. La evolución de los ríos, la floración del arroz prevista entre diciembre y enero y la recuperación de las pasturas serán factores determinantes para conocer el impacto de las inundaciones sobre la producción de alimentos y los precios en Argentina.

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