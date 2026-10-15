Acusan a un padre y su hijo de abigeato tras robar y carnear una vaca

Esta semana, el defensor de los imputados, Jorge Fernando Pabón, habría presentado una oferta de suspensión de juicio a prueba. Carlos Marcelo Cruz se comprometió a realizar tareas comunitarias, mientras que su padre, Guillermo Rolando Cruz, ofreció una reparación económica para los damnificados y el pago de una multa equivalente al valor del animal sustraído. La propuesta aún debe ser evaluada por el Ministerio Público Fiscal, pero las víctimas adelantaron que no están conformes con el pedido de probation. “Vamos a buscar que se avance en la investigación y que nuevamente haya una condena ejemplar. Chebaia no es un improvisado, se dedica a la cría de vacas y está involucrado con la producción de carne y leche hace muchísimos años”, sostuvo el abogado de la familia damnificada, Arturo Forenza.