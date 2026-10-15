Los argentinos consumen 10 kilos menos de carne que hace una década

Resumen para apurados
- El consumo de carne en Argentina cayó a un mínimo histórico de 45,4 kilos por habitante este año, afectado por el alza de precios y el auge exportador, según reportó CICCRA.
- Hace diez años se consumían casi 10 kilos más per cápita. La retracción productiva y la menor oferta interna impulsaron una suba del 6,9% real en los precios al mostrador.
- Con la ampliación del cupo exportador a EE.UU. a 100.000 toneladas anuales, la demanda externa continuará presionando la oferta local y modificando los hábitos de los hogares.
Los argentinos consumen cada vez menos carne vacuna. Según datos de CICCRA, el consumo per cápita se ubicó en 45,4 kilos anuales, medido sobre los últimos doce meses a septiembre de 2026. El nivel representa una caída de 10,5% frente al promedio registrado un año atrás y consolida el menor consumo histórico de carne bovina en el país.
La retracción del mercado interno coincide con un escenario de menor producción, mayor demanda externa y un incremento de los precios de la hacienda. En ese contexto, una porción creciente de la producción se destina a la exportación, mientras el consumo local pierde terreno.
El consumo de carne vacuna toca un mínimo histórico
Hace diez años, el consumo de carne vacuna alcanzaba los 56,1 kilos por persona por año. Incluso se mantuvo entre ese nivel y los 58,2 kilos durante los años siguientes. Desde entonces comenzó una tendencia descendente que aún no encontró un piso.
Con los 45,4 kilos actuales, los argentinos consumen cerca de 10 kilos menos por persona que una década atrás. El retroceso refleja el impacto de los precios sobre los hogares y el cambio en la composición de la demanda alimentaria.
"En un contexto de retracción de la producción y de crecimiento de las exportaciones, fueron los envíos de carne vacuna al mercado interno los que registraron la mayor caída", señaló la entidad. La baja fue de 11,7% interanual y derivó en una suba del 6,9% real en el precio relativo de la carne vacuna.
Las exportaciones ganan participación
Además, la absorción del mercado interno representó 69,7% de la producción total entre enero y septiembre, un nivel cuatro puntos porcentuales inferior al del mismo período de 2025.
Entre enero y septiembre, el consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 1,535 millones de toneladas equivalentes res con hueso, unas 202.500 toneladas menos que en igual período del año anterior.
Mientras tanto, las exportaciones continúan en expansión. El sector encuentra un impulso adicional en el acuerdo comercial con Estados Unidos, que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales el cupo para el ingreso de carne argentina con condiciones arancelarias diferenciales.