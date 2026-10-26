El calor vuelve a Argentina: cuándo se esperan temperaturas superiores a los 30°
Después de varias semanas de frío fuera de época, el calor volverá a ganar terreno en la Argentina. El pronóstico anticipa un aumento de las temperaturas, máximas superiores a los 30° en el norte y alertas por tormentas en varias provincias.
Resumen para apurados
- El calor regresará a Argentina desde este martes debido al ingreso de aire del norte, con máximas que superarán los 30° en varias provincias y alertas por tormentas.
- El repunte térmico ocurre tras semanas de frío atípico en octubre, acompañado por frentes de inestabilidad con lluvias y posible granizo en Cuyo, Patagonia y la región pampeana.
- El SMN advierte sobre la persistencia de tormentas y una marcada amplitud térmica, lo que exigirá monitorear los avisos oficiales de cara a actividades al aire libre y traslados.
Después de varias semanas con temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año, el calor comenzará a recuperar terreno en la Argentina. El cambio se hará sentir a partir del martes, aunque el miércoles marcará el inicio de una etapa con tardes más cálidas y máximas que volverán a superar los 30° en el norte del país.
Mientras el lunes todavía estará dominado por el aire fresco y el viento del sur en gran parte del territorio, el avance de la circulación del norte favorecerá un aumento progresivo de las temperaturas. Sin embargo, el pronóstico también anticipa tormentas y chaparrones en distintas regiones, por lo que las condiciones no serán iguales en todas las provincias.
Cuándo vuelve el calor y qué temperaturas se esperan esta semana
El repunte térmico comenzará el martes, cuando el ingreso de aire desde el norte y la mayor presencia de sol impulsen una recuperación de las temperaturas. Aun así, durante las primeras horas del día continuará el ambiente fresco, con tardes más templadas.
El cambio más notorio llegará desde el miércoles. Según el pronóstico, se esperan máximas superiores a los 24° en la Patagonia y en buena parte de la región central del país. En el norte argentino, en tanto, los registros volverán a acercarse a los 30° e incluso podrían superar esa marca.
El sur y el este de la provincia de Buenos Aires serán algunas de las excepciones a esta tendencia. En esas zonas, la circulación marítima mantendrá condiciones más moderadas y evitará que el aumento térmico se sienta con la misma intensidad.
Otro aspecto para tener en cuenta será la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas de una misma jornada. Por eso, las mañanas seguirán siendo frescas, mientras que durante la tarde el ambiente será más agradable.
Alertas por tormentas: qué provincias podrían tener lluvias y granizo
Mientras las temperaturas comienzan a subir, distintas regiones del país tendrán que prestar atención a la evolución de las tormentas. Durante el lunes, los fenómenos más destacados se concentrarán en el centro y el sur de la Patagonia, asociados al avance de un frente frío.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para todo el este de Santa Cruz. Se prevén precipitaciones abundantes en períodos cortos, con la posibilidad de granizo ocasional y ráfagas intensas. Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían ser superiores en algunos sectores. Mendoza también se encuentra bajo alerta por tormentas que podrían intensificarse de manera puntual.
Hacia el final del lunes y durante el martes, los chaparrones podrían extenderse a sectores de San Luis, Córdoba y La Pampa. Posteriormente, las precipitaciones alcanzarían zonas de La Rioja, Catamarca y Tucumán, aunque con menor intensidad.
Para el miércoles y el jueves, el pronóstico anticipa nuevas tormentas y chaparrones en la región pampeana y en provincias del noroeste argentino.
Cómo seguirá el tiempo después del regreso del calor
El aumento de las temperaturas marcará un cambio respecto de las semanas anteriores, cuando el frío se mantuvo por más tiempo del esperado para octubre. La recuperación térmica se hará más evidente desde mediados de semana, aunque la presencia de lluvias y tormentas podría generar diferencias entre regiones.
Por eso, antes de organizar actividades al aire libre o planificar viajes, será importante consultar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales del SMN.
El regreso de las tardes cálidas será una de las principales características meteorológicas de los próximos días, pero las tormentas seguirán siendo un factor clave en la evolución del tiempo en buena parte de la Argentina.