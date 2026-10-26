Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026: Kane, Mbappé, Yamal y lo que dicen las apuestas

Las casas de apuestas ya tienen un candidato claro. Harry Kane llega a la gala del Balón de Oro como el gran favorito, por delante de Kylian Mbappé y de Lamine Yamal. Según las cuotas que publicó El Debate, una apuesta por el inglés paga 1,35 veces lo apostado, mientras que Mbappé paga 4 y Yamal, 7,50.