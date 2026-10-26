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Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026: Kane, Mbappé, Yamal y lo que dicen las apuestas

El delantero de Bayern Munich marcó 61 goles en su club y seis en el Mundial. Las apuestas lo ubican muy por encima del resto.

FAVORITO. Harry Kane llega a la gala del Balón de Oro como el gran candidato.
FAVORITO. Harry Kane llega a la gala del Balón de Oro como el gran candidato.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Harry Kane se posiciona como el máximo favorito para ganar el Balón de Oro 2026 en las apuestas tras su destacada temporada goleadora en el Bayern Munich e Inglaterra.
  • El inglés sumó 73 tantos en el curso y ganó la Bota de Oro, aventajando en las cuotas a Kylian Mbappé y a los campeones del mundo con España, Lamine Yamal y Rodri.
  • El cierre de votaciones y rumores de filtraciones perfilan una gala que consagraría por primera vez al atacante británico sobre las jóvenes figuras del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

Las casas de apuestas ya tienen un candidato claro. Harry Kane llega a la gala del Balón de Oro como el gran favorito, por delante de Kylian Mbappé y de Lamine Yamal. Según las cuotas que publicó El Debate, una apuesta por el inglés paga 1,35 veces lo apostado, mientras que Mbappé paga 4 y Yamal, 7,50.

Los números del delantero de Bayern Munich explican el favoritismo. En la temporada 2025/26 marcó 61 goles en 51 partidos con su club, ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania y se quedó con la Bota de Oro europea. En total, sumó 73 tantos entre Bayern y su selección.

En el Mundial también respondió: anotó seis goles en siete partidos y llevó a Inglaterra a su mejor actuación desde 1966. Su camino terminó en la semifinal, justamente ante la Argentina, que ganó 2-1. Le falta, eso sí, un título internacional: Bayern quedó eliminado ante PSG en las semifinales de la Champions League.

Los campeones del mundo, en la pelea

España, campeona en Estados Unidos, tiene dos cartas. Rodri, ganador del premio en 2024, fue elegido el mejor jugador del Mundial. Yamal, en tanto, sumó 41 participaciones de gol con Barcelona, que retuvo la Liga, aunque en el Mundial convirtió apenas un gol en ocho partidos.

En las últimas semanas, además, las cuotas se movieron con fuerza. Hace un mes, Yamal pagaba 2,10 y Mbappé, 9. Como la votación ya está cerrada, el diario español atribuye ese cambio a supuestas filtraciones, aunque no hubo ninguna confirmación.

Lionel Messi aparece más atrás, pese a su gran Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias. El último ganador fue el francés Ousmane Dembélé, que el año pasado se impuso por delante de Yamal y del portugués Vitinha.

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