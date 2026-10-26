Patricia Bullrich cuestionó los ataques de Milei al periodismo: “Se cruzó un límite”

Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich afirmó en Buenos Aires que Javier Milei "cruzó un límite" tras pedir "quemar periodistas" el viernes, por considerar excesivas sus descalificaciones.
- El mandatario insultó a la prensa tras ser sobreseído en la causa $Libra, lo que generó un amplio repudio de entidades periodísticas como Adepa y de diversos sectores opositores.
- La advertencia expone tensiones retóricas dentro del oficialismo y plantea un llamado a moderar el tono institucional mientras se perfilan los armados políticos rumbo a 2027.
La senadora Patricia Bullrich cuestionó los ataques del presidente Javier Milei contra el periodismo y consideró que sus expresiones sobre “quemar periodistas en la hoguera” cruzaron un límite. Aunque defendió el derecho del mandatario a responder a las críticas, sostuvo que debe hacerlo con argumentos y llamó a cuidar el lenguaje desde el ejercicio del poder.
“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, afirmó Bullrich. Sin embargo, marcó una diferencia entre el derecho a contestar y el tono utilizado por Milei en su discurso del viernes por la noche en la Fundación Faro.
“Cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, es una expresión muy fuerte y muy dura”, advirtió la legisladora, que preside el bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
En esa línea, insistió en que las respuestas a las críticas deben darse sin descalificaciones. “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la Justicia da la razón, es mejor”, reflexionó. “Hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite”, insistió.
El contraste con su respaldo público a Milei
Las declaraciones de Bullrich llamaron la atención porque llegaron un día después de que la senadora difundiera una fotografía junto al Presidente, en la que ambos aparecen abrazados durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes en el Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.
“Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”, escribió el sábado en su cuenta de X, junto a la imagen.
La publicación se conoció después del discurso en el que Milei lanzó fuertes descalificaciones contra periodistas que investigaron el caso $Libra. Durante su intervención en la fundación dirigida por Agustín Laje, el mandatario afirmó que quienes, a su juicio, difundieron información falsa sobre la causa “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó de “hijos de puta”.
Las expresiones generaron el rechazo de organizaciones periodísticas y dirigentes de distintos espacios políticos. La Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) estuvieron entre las instituciones que repudiaron los dichos, al igual que referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y Pro.
Bullrich habló de la economía y de las elecciones de 2027
Durante la entrevista, la senadora también se refirió a la posibilidad de un acuerdo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Consultada sobre si existía alguna definición al respecto, respondió que “es algo que no está decidido en este momento”.
Bullrich puso el foco en la necesidad de que la recuperación económica se refleje en los ingresos de las familias y no quede limitada a los indicadores generales.
“Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares. Estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, sostuvo.
El respaldo de Bullrich a Flavio Bolsonaro en Brasil
La legisladora también habló sobre el balotaje presidencial brasileño entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal. En particular, se refirió a la decisión de extender durante dos horas el horario de votación debido a problemas en el transporte público.
“Siempre los gobiernos tienen una cierta capacidad de manipulación, pero esperemos que esto sea solamente una realidad de más gente votando, porque las 17 es un horario un poco temprano, y que eso signifique que no se altere en nada la elección”, expresó.
Bullrich explicó, además, cómo se gestó su apoyo público al candidato brasileño. Según relató, integrantes de su equipo de comunicación se contactaron con colaboradores de la campaña de Bolsonaro para solicitarle un mensaje de respaldo. La senadora grabó el video en portugués y lo difundió el jueves.
“Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”, afirmó. También señaló que desde la campaña valoraban las expresiones de apoyo de dirigentes políticos de distintos países.