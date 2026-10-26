Patricia Bullrich cuestionó los ataques de Milei al periodismo: “Se cruzó un límite”

En esa línea, insistió en que las respuestas a las críticas deben darse sin descalificaciones. “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la Justicia da la razón, es mejor”, reflexionó. “Hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite”, insistió.