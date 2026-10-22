Patricia Bullrich dijo que está preparada para ser presidenta, pero evitó confirmar una candidatura

La senadora reconoció que las primarias le permitieron imponerse sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio de 2023. Sin embargo, consideró que aquella competencia debilitó a la coalición antes de las elecciones generales. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, sostuvo.