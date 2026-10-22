Patricia Bullrich dijo que está preparada para ser presidenta, pero evitó confirmar una candidatura

Resumen para apurados
- En una entrevista, Patricia Bullrich afirmó estar preparada para la presidencia, aunque evitó postularse para que el Gobierno de Javier Milei priorice la gestión económica.
- La senadora pidió consolidar votos propios sin depender solo de Milei y recordó el desgaste interno de 2023 en JxC, justificando el intento oficialista de suspender las PASO.
- El futuro armado electoral dependerá de la reactivación económica y de los acuerdos legislativos con gobernadores para definir la suspensión de las PASO antes de los comicios.
La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada para ser presidenta”, aunque evitó confirmar una candidatura. “Uno tiene que saber esperar su momento”, sostuvo. También aseguró que el gobierno de Javier Milei debe priorizar la gestión económica antes que las definiciones electorales.
Consultada sobre una eventual fórmula con el mandatario libertario, afirmó que no le ofrecieron la vicepresidencia y evitó anticipar si aceptaría una propuesta de ese tipo. “Estamos a un año todavía”, señaló. Ante nuevas preguntas sobre una postulación presidencial, respondió: “No comments”. Luego aclaró: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.
La senadora consideró que anticipar las definiciones electorales puede desviar la atención de los problemas económicos y alterar la estrategia política. Por eso, sostuvo que el Gobierno debe priorizar la estabilidad y dar respuestas a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.
La construcción política de LLA
Durante la entrevista con Infobae, Bullrich planteó que La Libertad Avanza debe consolidarse como una fuerza política con dirigentes que tengan representación propia y capacidad para sumar votos, sin depender exclusivamente de la figura presidencial.
“Un partido no puede estar solamente atado a un dirigente”, fue el planteo de la senadora, quien remarcó la importancia de construir vínculos directos con los votantes. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, expresó.
En ese marco, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio en 2023 y que luego respaldó a Milei en el balotaje. Según explicó, existen coincidencias entre ambas bases de votantes, aunque también diferencias que justifican que los dirigentes mantengan identidad y presencia propia dentro del oficialismo.
Bullrich también hizo hincapié en la necesidad de sostener acuerdos con los gobernadores y los bloques aliados en el Congreso. A su entender, esos entendimientos contribuyen a reducir la incertidumbre política y a garantizar la gobernabilidad.
En lo económico, señaló que la administración libertaria debe atender la situación de los consumidores, los comerciantes, las empresas y los trabajadores. Mencionó las dificultades que atraviesan el consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y planteó que la gestión debe enfocarse en la “economía de la gente”.
La eliminación de las PASO
Otro de los temas centrales de la entrevista fue la intención del oficialismo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Bullrich confirmó que LLA trabaja para reunir los apoyos necesarios en el Congreso y sostuvo que cualquier modificación debe resolverse antes de que termine 2026.
“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, afirmó.
La senadora reconoció que las primarias le permitieron imponerse sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio de 2023. Sin embargo, consideró que aquella competencia debilitó a la coalición antes de las elecciones generales. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, sostuvo.
Según Bullrich, el sistema actual adelanta las campañas y prolonga las disputas internas. En ese sentido, propuso que, a futuro, las primarias se utilicen en aquellos espacios que tengan una competencia real, aunque reconoció que ese cambio no parece viable en la discusión inmediata.
La dirigente tampoco descartó que la negociación legislativa derive en una suspensión de las PASO en lugar de su eliminación definitiva. En cualquier caso, señaló que el oficialismo necesita avanzar en las conversaciones con gobernadores, bloques provinciales, sectores de la Unión Cívica Radical y el PRO.
Explicó que el peronismo ya anticipó su intención de mantener el sistema de primarias. Por eso, el resultado de las negociaciones todavía es incierto.
Consultada sobre las posibilidades de conseguir los votos para suspenderlas, Bullrich se mostró cautelosa y marcó diferencias con el optimismo de Diego Santilli respecto de las conversaciones políticas.
“Diego es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien. Yo soy un poquito más... los tengo ahí (a los senadores), los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información”, afirmó.
La senadora señaló que las conversaciones con los gobernadores y los legisladores continúan y que los apoyos todavía deben evaluarse. Mientras tanto, insistió en que las candidaturas y las fórmulas deben quedar para una etapa posterior, una vez que el oficialismo defina sus alianzas y las reglas de la competencia electoral.