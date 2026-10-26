Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

La principal conclusión de la conversación fue que el exilio ya no puede entenderse únicamente como un drama individual. Se trata de un desafío regional para la libertad de prensa y para el derecho de las sociedades a estar informadas. Frente a esa realidad, las redes de apoyo, la cooperación y la empleabilidad se han convertido en herramientas esenciales para que los periodistas desplazados sigan cumpliendo su misión de informar, investigar y buscar la verdad.