Elevate Tucumán: los chicos de la Normal buscaron darles valor a los gustos personales para crear algo entre todos

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No todos los emprendimientos nacen de una oportunidad de negocio identificada en el mercado. Algunos parten de una afición, de una actividad compartida entre amigos o de algo que alguien ya sabe hacer y que, hasta ese momento, no se había animado a ofrecer. En la Escuela Normal de Lenguas Vivas, varios grupos encontraron allí el punto de partida para participar de Elevate Tucumán.
Las propuestas tienen poco en común en cuanto a los productos y servicios que ofrecen. Pero comparten una experiencia, la de aprender a organizar una idea, calcular sus costos, trabajar con otros y animarse a mostrar el resultado.
Paula Sen y sus compañeros eligieron organizar un evento para quienes escuchan K-pop, un género musical que convoca a muchos adolescentes. El proyecto se llama K-dream y busca ofrecer un espacio de encuentro para una comunidad que, según explica Paula, no encuentra tantas propuestas de este tipo en Tucumán.
La actividad incluirá stands de emprendimientos, juegos y un concurso de dance cover, en el que los participantes se inscriben para bailar y competir. La intención es realizar el evento dentro la institución y mostrar que detrás de la organización hay estudiantes que trabajan para ponerlo en marcha.
El desafío está en coordinar las inscripciones tanto para los stands como para los bailarines, además de resolver cuestiones como los cupos y la música. También deben pensar cómo organizar una propuesta que mantenga el interés del público.
Paula cree que el proyecto puede continuar si la primera experiencia tiene buenos resultados. “Hay muchos a los que les gusta el K-pop y que quieren bailar o ir a ver bailar a los demás. Veo que hay una linda comunidad en Tucumán”, cuenta.
De los regalos a la venta
Denisse Nickler encontró otra manera de convertir un interés personal en un emprendimiento. Hace un año que asiste a un taller de cerámica y decidió empezar a ofrecer sus propias creaciones a través de Luden.
El proyecto reúne productos de cerámica de distintos modelos y colores. La decisión de venderlos surgió después de conversar con su mamá, que la animó a mostrar lo que hacía. Hasta entonces, Denisse regalaba sus piezas en lugar de comercializarlas.
Con esa idea empezó a preparar una carpeta, organizar los modelos y establecer los precios. El acompañamiento de sus docentes la ayudó a darle forma a la propuesta.
La experiencia también le permitió mantener en pausa, pero no abandonar, otra idea. Denisse había intentado desarrollar una lapicera que reuniera distintas funciones para evitar tener que utilizar varios elementos, pero los bocetos y la elaboración resultaron más complicados de lo esperado.
Por ahora, decidió concentrarse en la cerámica. De todos modos, considera que una de las enseñanzas más valiosas del proceso fue aprender a buscar soluciones para problemas concretos y pensar que un producto tucumano también puede encontrar oportunidades fuera de la provincia o del país.
Cuidado capilar
En Beauty Essence, la propuesta consiste en elaborar shampoo líquido con productos naturales. La idea surgió por iniciativa de Luana, una de las integrantes, que disfruta de utilizar productos para el pelo. Sus compañeras se sumaron al proyecto.
El comienzo tuvo tropiezos. “En la primera prueba, el producto no salió como esperábamos y tuvimos que revisar lo que hicimos. La experiencia nos exigió trabajar juntas, organizar las compras de los insumos y encontrar la manera de mejorar la preparación”, detalla Malena Díaz Jerez, una de las integrantes del equipo.
Ella considera que el proyecto excedió la elaboración del shampoo. El grupo, formado por amigas que se conocen desde cuarto año, tuvo que organizarse para sostener el proyecto y avanzar con las tareas.
También incorporaron herramientas que no manejaban antes, como el uso de Excel y la preparación de presupuestos. Aunque no tienen decidido continuar con el mismo producto una vez que termine el secundario, consideran que esos conocimientos pueden servirles para otros emprendimientos.
En el caso de Malena, además, hay una experiencia familiar que puede resultar útil. La estudiante contó que trabaja junto con su mamá en una panadería, un negocio que también le permite conocer de cerca algunas de las tareas que implica sostener una actividad comercial.
Desayunos a elección
Bakita es la propuesta de Paulina Godoy y sus compañeras. El emprendimiento ofrece bowls de yogur griego para los alumnos, que pueden elegir los toppings que quieren agregar a sus desayunos.
Antes de llegar a esa definición, el grupo tuvo que evaluar distintas ideas y decidir cuál era la más conveniente para desarrollar. Una vez elegida la propuesta, comenzó otra etapa, la de organizar las tareas y calcular cuánto costaba preparar cada producto para establecer un precio.
Paulina ya tenía experiencia en una actividad independiente, porque trabajaba haciendo uñas. De todas formas, el nuevo proyecto le presentó un desafío diferente, el de tomar decisiones junto con otras personas.
“Me enseñó mucho más a trabajar en equipo, a entender que hay otras personas que pueden opinar sobre el trabajo y a ponerme de acuerdo con ellas”, explica.
La estudiante cree que el emprendimiento puede quedar como una experiencia del secundario, porque sus integrantes probablemente elijan carreras y caminos diferentes. Aun así, destaca la posibilidad de aprender a ordenar ideas, hacer cálculos y trabajar de manera conjunta.
En estos proyectos, el resultado no se mide únicamente por la posibilidad de vender un producto o sostener un servicio. Para los estudiantes, participar de Elevate Tucumán también significó descubrir cómo se construye un emprendimiento, desde las primeras conversaciones hasta las decisiones concretas que permiten llevarlo adelante. Y todos coinciden, en que esos puntos serán claves en su futuro profesional.