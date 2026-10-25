Elevate Tucumán: los chicos de la Normal buscaron darles valor a los gustos personales para crear algo entre todos

No todos los emprendimientos nacen de una oportunidad de negocio identificada en el mercado. Algunos parten de una afición, de una actividad compartida entre amigos o de algo que alguien ya sabe hacer y que, hasta ese momento, no se había animado a ofrecer. En la Escuela Normal de Lenguas Vivas, varios grupos encontraron allí el punto de partida para participar de Elevate Tucumán.