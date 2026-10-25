SociedadSOCIEDAD | EDUCACIÓN Los alumnos de la Normal convirtieron sus pasiones en proyectos Una plataforma para difundir el deporte estudiantil, macetas biodegradables y una hamburguesa con sello tucumano son algunas propuestas que surgieron en la materia Economía. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL SIETE EMPRENDIMIENTOS. Los alumnos de Sexto Año Quinta División de la Escuela Normal trabajaron ideas nacidas desde sus propios intereses. la gaceta / foto de ariane armas Por Ariane Armas Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Escuela Normal Juan Bautista Alberdi Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Elevate Tucumán: los chicos de la Normal buscaron darles valor a los gustos personales para crear algo entre todos Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados