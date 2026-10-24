Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

El legislador Alfredo Toscano, que ayer estaba a cargo de la Legislatura, defendió el liderazgo de Jaldo. “El gobernador organizó el acto por el Día de la Lealtad más grande del país”, expresó. Consideró que la convocatoria significó “un espaldarazo” para Jaldo. Apuntó a las críticas de Manzur por la cercanía del mandatario con la Rosada. “El senador debería contar qué hizo durante los ocho años que gobernó, no hizo nada”, cuestionó. Toscano también puso el foco en el resultado del oficialismo frente a LLA. “Jaldo ya le ganó a Milei y le volverá a ganar”, aseguró.