Política

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad
Pablo Yedlin
Pablo Yedlin
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El diputado Pablo Yedlin, cercano a Juan Manzur, se mostró pesimista respecto de la posibilidad de alcanzar la unidad del peronismo para 2027. “La veo muy complicada. La responsabilidad de la unidad es de quien conduce, que es Osvaldo Jaldo”, afirmó. Sostuvo que las diferencias responden a posiciones de fondo, respecto del vínculo con el Gobierno nacional. “Hay posturas muy disímiles sobre el modelo de ajuste. No debemos acompañar a este Gobierno. Cada vez estamos peor”, afirmó.

El mensaje de Pablo Yedlin a Jaldo que profundiza la interna peronista: “No se debe acompañar a Milei”

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El legislador Alfredo Toscano, que ayer estaba a cargo de la Legislatura, defendió el liderazgo de Jaldo. “El gobernador organizó el acto por el Día de la Lealtad más grande del país”, expresó. Consideró que la convocatoria significó “un espaldarazo” para Jaldo. Apuntó a las críticas de Manzur por la cercanía del mandatario con la Rosada. “El senador debería contar qué hizo durante los ocho años que gobernó, no hizo nada”, cuestionó. Toscano también puso el foco en el resultado del oficialismo frente a LLA. “Jaldo ya le ganó a Milei y le volverá a ganar”, aseguró.

Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoPablo YedlinAlfredo Toscano
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