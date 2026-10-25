EconomíaENTREVISTA

Renato Grandmont: “Es clave que los gobiernos se fijen en las trabas administrativas a la inversión”

En su visita a Tucumán, el ejecutivo de Morgan Stanley expuso el contexto económico global y los posibles escenarios.

Renato Grandmont posa en Yerba Buena durante su visita a la sede de Amauta Inversiones Financieras.
Renato Grandmont posa en Yerba Buena durante su visita a la sede de Amauta Inversiones Financieras.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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