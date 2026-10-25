EconomíaENTREVISTA Renato Grandmont: “Es clave que los gobiernos se fijen en las trabas administrativas a la inversión” En su visita a Tucumán, el ejecutivo de Morgan Stanley expuso el contexto económico global y los posibles escenarios. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Renato Grandmont posa en Yerba Buena durante su visita a la sede de Amauta Inversiones Financieras. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026 Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados