Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto de 2026

Alan Versalli, estratega de Cocos, coincidió en que el deterioro de las cotizaciones convive con la necesidad del Gobierno de sostener la confianza de los inversores. En ese contexto, destacó las declaraciones de Milei en Washington sobre su expectativa de que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos en 2027 y su reconocimiento de que la apertura comercial generará ganadores y perdedores, incluidas empresas que podrían quebrar durante el proceso.