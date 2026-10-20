El riesgo país superó los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

Tasas internacionales e incertidumbre política

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, atribuyó el movimiento a una combinación de factores externos e internos. Entre ellos mencionó la suba de las tasas en Estados Unidos tras el último dato de inflación, la mayor aversión global al riesgo emergente y la proximidad del calendario electoral de 2027, que comienza a incorporarse en las decisiones de los inversores.