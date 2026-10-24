Bingos, paseos acuáticos y muestras artísticas: actividades para el fin de semana en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán ofrece este fin de semana una variada agenda gratuita con ferias, paseos en lago, muestras de arte y recorridos guiados para toda la comunidad.
- El cronograma incluye actividades en el Parque 9 de Julio, el Campus Ambiental, museos y el Bus Turístico, sujetas a modificaciones ante el pronóstico de lluvias.
- La iniciativa busca fomentar el turismo urbano, visibilizar a emprendedores locales y facilitar el acceso libre de las familias a espacios culturales de la capital.
El fin de semana en San Miguel de Tucumán tiene una agenda de actividades nutrida. Además de las clásicas ferias gastronómicas y de emprendedores que se realizarán en los espacios verdes de la capital, habrá actividades en el Campus Educativo, en los museos y se llevarán a cabo las recorridas del Bus Turístico.
Este domingo será el último día para visitar la muestra “El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria” en la Casa Museo de la Ciudad. También se realizará un Bingo de plantas en el Campus Ambiental Doctora Yolanda Ortiz del Parque Guillermina en el que podrá participar toda la familia. Las actividades al aire libre se suspenderán en caso de lluvia, por lo que será necesario prestar atención al pronóstico de estos días.
Actividades del sábado 24 de octubre
Se realizarán paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 10 a 13 y de 15 a 20 por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita de 15 a 19. A las 16 se hará un Bingo de plantas.
El Bus Turístico realizará un recorrido guiado a las 16 por el histórico barrio Ciudadela. El paseo comenzará en la plaza Independencia, Laprida primera cuadra, y recorrerá la plaza Belgrano, el sitio donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, las calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales, donde se pone en valor el legado científico de Miguel Lillo y el Estadio del Club San Martín. Inscripciones en el link al final de la nota.
Se realizará la feria emprendedora “Manos que crean” de 18 a 21.30 en la plaza Libertad, un espacio impulsado por Casa Azul para apoyar el trabajo artesanal de familias de niños y niñas con Condición del Espectro Autista.
Se hará una visita guiada gratuita en el Cementerio del Oeste con entrada libre a las 20.
El Bus Turístico hará el recorrido “Las Luces de mi Ciudad” con partida desde Laprida primera cuadra. Pasará por el Reloj Floral, la plaza Urquiza, el puente peatonal de la avenida Mate de Luna y el Parque Provincial, entre otros espacios. Inscripciones en el link al final de la nota.
Actividades del domingo 25 de octubre
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita de 15 a 19.
A las 19.30, el Complejo Ledesma tendrá un taller de tango gratuito. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952.
A partir de las 20.30, se llevará a cabo la Jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma.
Museos municipales y Oficina de Información Turística
Horarios y muestras de los museos
Museo Mercedes Sosa - Casa Natal: Pasaje Calixto del Corro 344 Museo de la Industria Azucarera: parque 9 de Julio Casa Museo de la Ciudad: Salta 432 Casa Belgraniana: Bernabé Aráoz y Bolívar
Todos los museos pueden visitarse de martes a viernes desde las 9 hasta las 12.30 y desde las 15 hasta las 18. Los horarios de sábados y domingos son de 9 a 13 y de 15 a 19.
El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria
La muestra del artista Daniel Arnedo podrá visitarse de forma gratuita en la Casa Museo de la Ciudad hasta este domingo 25 de octubre.
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad estará abierta este sábado y domingo de 8 a 20 en Congreso al 100, al lado de la Casa Histórica.
Inscripción a las actividades en este link.