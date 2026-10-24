Bingos, paseos acuáticos y muestras artísticas: actividades para el fin de semana en San Miguel de Tucumán

El Bus Turístico realizará un recorrido guiado a las 16 por el histórico barrio Ciudadela. El paseo comenzará en la plaza Independencia, Laprida primera cuadra, y recorrerá la plaza Belgrano, el sitio donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, las calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales, donde se pone en valor el legado científico de Miguel Lillo y el Estadio del Club San Martín. Inscripciones en el link al final de la nota.