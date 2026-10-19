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¡Para agendar! BYD Romar llega a Yerba Buena con un test drive gratuito y con actividades para toda la familia

Grupo Romar invita a probar siete autos eléctricos en Gómez Pardo en una jornada con yoga, espacio kids y área de café. También se presentarán dos modelos de los que habla el mundo: el SUV todoterreno Yangwang U8, capaz de flotar en el agua durante 30 minutos, y el superdeportivo U9, uno de los autos más rápidos del planeta. No se suspende por lluvia.

¡Para agendar! BYD Romar llega a Yerba Buena con un test drive gratuito y con actividades para toda la familia
Por Redacción LA GACETA Hace 52 Min

Con una propuesta pensada para disfrutar en familia y descubrir de cerca el futuro de la movilidad, llega a Tucumán el evento “BYD Is Coming to Your City”.

La jornada, organizada por BYD Romar, se llevará a cabo en el predio de Gómez Pardo (sucursal Yerba Buena, Av. Juan Domingo Perón 1900), de 10:00 a 16:00, con entrada libre.

La iniciativa combinará el contacto directo con la tecnología de vehículos híbridos y 100% eléctricos con actividades de entretenimiento para todas las edades.

¡Para agendar! BYD Romar llega a Yerba Buena con un test drive gratuito y con actividades para toda la familia

Una experiencia integral

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una agenda pensada para toda la familia:

  • Test Drive: los adultos con licencia de conducir vigente podrán ponerse al volante y probar siete modelos de la marca (Dolphin Mini GL, Shark GS, Yuan Pro GS, Song Pro DM-i GL, Seal 5 DM-i GL, Seal U DM-i y Atto 2) en dos recorridos guiados.

  • Espacio BYD Kids: un sector recreativo diseñado para que los más chicos disfruten de actividades, juegos y entretenimiento.

  • Sesiones de yoga: habrá clases grupales programadas entre las 10:00 y las 13:00.

  • BYD Coffee & Lounge: un área de descanso para disfrutar de un buen café y música en un ambiente relajado.
¡Para agendar! BYD Romar llega a Yerba Buena con un test drive gratuito y con actividades para toda la familia

Inscripciones y participación

La actividad organizada por la marca del Grupo Romar es gratuita y no se suspende por lluvia. Para participar del Test Drive únicamente se requiere presentar licencia de conducir vigente. Las personas interesadas pueden reservar su lugar previamente a través del Instagram @byd.romar o acercarse directamente durante el horario del evento.

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El futuro ya está en Tucumán

BYD Romar es la única concesionaria y representación oficial de BYD en Tucumán. La llegada de la marca amplió las alternativas para consumidores que buscan tecnología de punta, eficiencia energética y nuevas experiencias de conducción.

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Desde Grupo Romar destacan que la llegada de BYD a la provincia representa una apuesta por acercar a Tucumán tecnologías que ya están transformando la industria automotriz a nivel global. “Para BYD Romar es un orgullo acercar esta tecnología a Tucumán y ofrecerle al público la posibilidad de experimentar de primera mano el futuro de la movilidad. Queremos que cada persona pueda conocer, probar y descubrir cómo la innovación y la sustentabilidad están transformando la manera de conducir”, concluyó Nicolás Barrera, Gerente General de BYD Romar.

Esta nota es de acceso libre.
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