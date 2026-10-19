¡Para agendar! BYD Romar llega a Yerba Buena con un test drive gratuito y con actividades para toda la familia

Desde Grupo Romar destacan que la llegada de BYD a la provincia representa una apuesta por acercar a Tucumán tecnologías que ya están transformando la industria automotriz a nivel global. “Para BYD Romar es un orgullo acercar esta tecnología a Tucumán y ofrecerle al público la posibilidad de experimentar de primera mano el futuro de la movilidad. Queremos que cada persona pueda conocer, probar y descubrir cómo la innovación y la sustentabilidad están transformando la manera de conducir”, concluyó Nicolás Barrera, Gerente General de BYD Romar.