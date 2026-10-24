José Seleme cuestionó a Jaldo por la suba de la tarifa: “EDET es una aspiradora del bolsillo de los tucumanos”

El nuevo aumento de la tarifa eléctrica en Tucumán generó fuertes críticas del legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, quien responsabilizó al gobernador Osvaldo Jaldo por la actualización autorizada para la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). El parlamentario advirtió que la suba profundiza las dificultades económicas de las familias y pone en riesgo la continuidad de numerosos comercios y pequeñas empresas.