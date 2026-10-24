José Seleme cuestionó a Jaldo por la suba de la tarifa: “EDET es una aspiradora del bolsillo de los tucumanos”

Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador José Seleme criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por autorizar un nuevo aumento tarifario a EDET, al considerar que perjudica gravemente a usuarios y pymes.
- La polémica surgió tras la resolución del ERSEPT que actualizó el Valor Agregado de Distribución un 56,78%, mientras persisten quejas por cortes y deficiencias en el servicio.
- El parlamentario advirtió que la suba amenaza la continuidad de comercios locales y reclamó frenar privilegios monopólicos para defender la sostenibilidad económica provincial.
El nuevo aumento de la tarifa eléctrica en Tucumán generó fuertes críticas del legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, quien responsabilizó al gobernador Osvaldo Jaldo por la actualización autorizada para la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). El parlamentario advirtió que la suba profundiza las dificultades económicas de las familias y pone en riesgo la continuidad de numerosos comercios y pequeñas empresas.
“El Gobierno de Tucumán ha permitido que EDET se convierta en una verdadera aspiradora del bolsillo de los tucumanos”, cuestionó Seleme. Y agregó que, mientras los hogares tienen cada vez más dificultades para afrontar las facturas, los comerciantes deben hacer esfuerzos para mantener sus negocios abiertos.
La controversia se produjo tras la publicación de la Resolución N.º 868/26, mediante la cual el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) aprobó una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa destinado a remunerar los costos propios de la distribuidora.
Según el organismo, ese concepto acumula una variación del 56,78% respecto de la referencia utilizada. Sin embargo, ese porcentaje no equivale necesariamente al incremento final que recibirán los usuarios en sus facturas, ya que el monto total también depende de otros componentes tarifarios.
Advertencia por el impacto en los comercios
Seleme sostuvo que la actualización representa un nuevo golpe para la actividad económica provincial, especialmente para los pequeños comerciantes que deben afrontar simultáneamente los costos de alquileres, impuestos, salarios y servicios.
“Este nuevo aumento va a matar hasta el último comercio que todavía resiste en Tucumán. ¿Cuánto más puede aguantar un comerciante que tiene que pagar alquiler, impuestos, sueldos y una factura de luz cada vez más cara?”, planteó el legislador.
En esa línea, cuestionó la política tarifaria del Gobierno provincial y afirmó que los incrementos en los servicios públicos agravan la situación de quienes producen y generan empleo. Según su planteo, el encarecimiento de la electricidad reduce el margen de sostenibilidad de los negocios en un contexto económico complejo.
Críticas al servicio de EDET y al control del ERSEPT
El legislador también puso en duda que los aumentos autorizados se correspondan con mejoras en la calidad del suministro eléctrico. Señaló que los usuarios continúan denunciando cortes de energía y problemas de tensión, especialmente durante el verano.
“Este aumento es un privilegio para una empresa que brinda un servicio deficiente, sobre todo en verano. EDET cobra cada vez más, pero los tucumanos seguimos padeciendo cortes, problemas de tensión y un servicio que no está a la altura de lo que pagamos”, afirmó.
Además, reclamó precisiones sobre las inversiones realizadas por la distribuidora y cuestionó el papel del organismo regulador. “¿Dónde están las inversiones? ¿Quién controla que se cumplan? El ERSEPT parece más preocupado por garantizarle la rentabilidad a EDET que por defender a los usuarios”, sostuvo.
El reclamo a Jaldo por la política tarifaria
En el tramo final de su pronunciamiento, Seleme pidió al gobernador que revise la política tarifaria provincial y adopte medidas para proteger a los usuarios residenciales y comerciales frente a las subas.
“Basta de meterles la mano en el bolsillo a los tucumanos para sostener los privilegios de un monopolio. La electricidad es un servicio esencial, no un negocio que pueda crecer indefinidamente a costa del sacrificio de la gente”, expresó.