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Comienza a regir en Tucumán el aumento de la tarifa eléctrica con subas promedio del 9%

El nuevo cuadro tarifario autorizado por el Ersept entra en vigencia este miércoles. El ajuste responde al traslado de los costos mayoristas de energía definidos por Nación

Factura de EDET
Factura de EDET
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El Ersept implementará desde este miércoles en Tucumán un aumento promedio del 9% en la tarifa eléctrica debido al traslado de los costos mayoristas fijados por la Nación.
  • El ajuste se aplica vía "Pass Through" por la distribuidora EDET. El impacto será del 8,2% para usuarios residenciales, 11% para comercios y de entre 10% y 13% para industrias.
  • Esta actualización tarifaria local refleja el impacto directo del ajuste fiscal nacional sobre las provincias y anticipa una mayor presión sobre los costos de los usuarios.
Resumen generado con IA

Mañana comenzará a regir el aumento en la tarifa de energía eléctrica en Tucumán, que rondará el 9%, luego de que el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept)  anunciara semanas atrás la sanción de un nuevo cuadro tarifario mediante la resolución N° 322/26.

La medida responde al traslado a tarifa de los Precios de Energía, Potencia y Transporte definidos por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la resolución SEN 109, que establece el pase directo de esos costos a la factura de los usuarios.

En un comunicado oficial divulgado este martes, la distribuidora EDET explicó que los “costos de abastecimiento, uniformes para todas las distribuidoras del país, se aplican bajo la metodología conocida como ‘Pass Through’”. “Es decir que las empresas que prestan el servicio de distribución deben encargarse de reflejar esos valores en la factura, por su relación directa con los clientes. Sin embargo, los mismos no forman parte de sus ingresos”, indicó.

Según detalló el comunicado, el efecto promedio de las modificaciones en el conjunto de las tarifas será del 9%.

En cuanto al impacto por categoría, los clientes residenciales tendrán una variación promedio del 8,2% en la factura final. Para los usuarios de la categoría T1G, que comprende comercios y pequeñas industrias, el incremento promedio será del 11%.

En el caso de las tarifas T2 y T4, correspondientes a industrias y grandes consumidores, la actualización implicará subas de entre el 10% y el 13% promedio. Por su parte, la tarifa T3, vinculada al alumbrado público, registrará una variación del 9,9%.

Para consultar el nuevo cuadro tarifario vigente, la empresa distribuidora EDET informó que la información se encuentra disponible en su sitio oficial.

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