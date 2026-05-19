Comienza a regir en Tucumán el aumento de la tarifa eléctrica con subas promedio del 9%

En un comunicado oficial divulgado este martes, la distribuidora EDET explicó que los “costos de abastecimiento, uniformes para todas las distribuidoras del país, se aplican bajo la metodología conocida como ‘Pass Through’”. “Es decir que las empresas que prestan el servicio de distribución deben encargarse de reflejar esos valores en la factura, por su relación directa con los clientes. Sin embargo, los mismos no forman parte de sus ingresos”, indicó.