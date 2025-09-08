Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

La distribuidora de energía anunció la implementación de un esquema de financiación destinado a aliviar la situación de los usuarios residenciales, especialmente aquellos de menores y medios ingresos. El beneficio estará disponible desde el 8 de septiembre y podrá ser solicitado por todos los clientes.
El sistema establece que los usuarios podrán abonar el 30% del total de la factura y financiar el saldo:
Los residenciales de menores ingresos (N2) y de ingresos medios (N3) tendrán la opción de hacerlo en 4 cuotas, si reciben la factura mensual, o en 2 cuotas, en caso de facturación bimestral.
Los usuarios del segmento N1 y resto de las tarifas podrán diferir el saldo para la próxima factura.
Quienes se adhieran al plan antes del vencimiento de la boleta no pagarán recargos ni penalidades. Además, para los segmentos N2 y N3 no se aplicarán intereses adicionales, mientras que a N1 y otras categorías se les cobrará un 2,5% mensual.
Condiciones y requisitos
Los interesados deberán:
Solicitar la modalidad de pago hasta un día antes de la fecha de vencimiento.
Cancelar el 30% del monto total en un plazo máximo de 72 horas hábiles posteriores a la confirmación de la solicitud.
No tener deudas previas con la empresa.
Canales de gestión
El trámite puede hacerse en todas las oficinas comerciales de EDET (de 7 a 13), pero los usuarios N2 y N3 cuentan además con opciones digitales:
WhatsApp (381-3304088), opción “financiación”.
Lucy, la asistente virtual disponible en www.edetsa.com.
La confirmación se enviará dentro de las 24 horas hábiles por WhatsApp o SMS, según el canal elegido. Luego, el cliente deberá realizar el pago del 30% en cualquiera de las siguientes modalidades:
Sitio web de EDET.
Pago Fácil y Rapipago.
Mercado Pago.
Sucursales y centros de pago de la empresa.
También es posible gestionar la adhesión a través del call center (0810 777 1234) y de las redes sociales oficiales (@edetoficial en Facebook e Instagram).
Situaciones especiales
La empresa aclaró que, aun después del vencimiento, la fecha de corte o con deuda previa, el plan de financiación seguirá disponible. En esos casos, los usuarios deberán consultar las condiciones particulares establecidas en un esquema específico elaborado por EDET.