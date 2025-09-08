Secciones
EconomíaNoticias económicas

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

La distribuidora de energía permitirá a los usuarios abonar solo el 30% y diferir el resto, con opciones especiales para clientes de menores y medios ingresos.

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales
Hace 28 Min

La distribuidora de energía anunció la implementación de un esquema de financiación destinado a aliviar la situación de los usuarios residenciales, especialmente aquellos de menores y medios ingresos. El beneficio estará disponible desde el 8 de septiembre y podrá ser solicitado por todos los clientes.

El sistema establece que los usuarios podrán abonar el 30% del total de la factura y financiar el saldo:

Los residenciales de menores ingresos (N2) y de ingresos medios (N3) tendrán la opción de hacerlo en 4 cuotas, si reciben la factura mensual, o en 2 cuotas, en caso de facturación bimestral.

Los usuarios del segmento N1 y resto de las tarifas podrán diferir el saldo para la próxima factura.

Quienes se adhieran al plan antes del vencimiento de la boleta no pagarán recargos ni penalidades. Además, para los segmentos N2 y N3 no se aplicarán intereses adicionales, mientras que a N1 y otras categorías se les cobrará un 2,5% mensual.

Condiciones y requisitos

Los interesados deberán:

Solicitar la modalidad de pago hasta un día antes de la fecha de vencimiento.

Cancelar el 30% del monto total en un plazo máximo de 72 horas hábiles posteriores a la confirmación de la solicitud.

No tener deudas previas con la empresa.

Canales de gestión

El trámite puede hacerse en todas las oficinas comerciales de EDET (de 7 a 13), pero los usuarios N2 y N3 cuentan además con opciones digitales:

WhatsApp (381-3304088), opción “financiación”.

Lucy, la asistente virtual disponible en www.edetsa.com.

La confirmación se enviará dentro de las 24 horas hábiles por WhatsApp o SMS, según el canal elegido. Luego, el cliente deberá realizar el pago del 30% en cualquiera de las siguientes modalidades:

Sitio web de EDET.

Pago Fácil y Rapipago.

Mercado Pago.

Sucursales y centros de pago de la empresa.

También es posible gestionar la adhesión a través del call center (0810 777 1234) y de las redes sociales oficiales (@edetoficial en Facebook e Instagram).

Situaciones especiales

La empresa aclaró que, aun después del vencimiento, la fecha de corte o con deuda previa, el plan de financiación seguirá disponible. En esos casos, los usuarios deberán consultar las condiciones particulares establecidas en un esquema específico elaborado por EDET.

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
5

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
El riesgo país se acerca a los 1.100 puntos y las acciones se derrumban hasta 15%

El riesgo país se acerca a los 1.100 puntos y las acciones se derrumban hasta 15%

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Comentarios