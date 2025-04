Legisladores de la oposición piden detalles sobre la venta de EDET

“Me genera mucha preocupación no saber realmente en manos de quién esta el servicio de distribución de energía de la provincia y mucho más aún, saber que el Ente Regulador sabe menos que yo”, planteó Viña. Recordó que el 25 de marzo, en la Cámara, el interventor del Ersept José Ascárate les aseguró que “no era necesaria una autorización del Ente, como así tampoco tenía el organismo derecho de vetar o anular la transferencia del paquete accionario de la prestadora”. Sin embargo, advirtió que el artículo 11 del contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica lo contradice. “Dice que una vez transcurridos los primeros cinco años del contrato podrá transferirse previa autorización del ente de contralor, algo que no evidentemente no ocurrió”, planteó Viña.