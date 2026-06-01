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EDET ofrece una pasantía para futuros ingenieros y quedan pocos días para anotarse

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de junio y está dirigida a alumnos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la FACET que tengan al menos un 60% de la carrera aprobada.

CONVOCATORIA. La pasantía de EDET está dirigida a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Electrónica de la FACET.
CONVOCATORIA. La pasantía de EDET está dirigida a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Electrónica de la FACET. / EDET
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EDET abrió una convocatoria hasta el 4 de junio para pasantías dirigidas a estudiantes avanzados de ingeniería de la FACET-UNT en Tucumán para sumar experiencia laboral.
  • Los postulantes deben enviar su CV antes del plazo. Se requiere un avance del 60% en las carreras de Ingeniería Eléctrica o Electrónica, promedio de seis y tener entre 20 y 27 años.
  • La iniciativa facilita la inserción laboral de futuros ingenieros en una empresa estratégica de Tucumán, promoviendo el desarrollo de habilidades prácticas en el sector.
Resumen generado con IA

Una nueva pasantía de EDET llegó a estudiantes de la Facet. La convocatoria, difundida por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, está destinada a alumnos avanzados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

La propuesta apunta a estudiantes que ya recorrieron buena parte de la carrera y buscan dar sus primeros pasos dentro de una empresa vinculada a un área estratégica para la provincia.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 4 de junio para enviar su currículum y participar del proceso de selección.

La pasantía de EDET que llega a estudiantes de la FACET

EDET es la empresa responsable de distribuir y comercializar energía eléctrica en la provincia y, ahora, busca incorporar estudiantes universitarios mediante un programa de pasantías.

La iniciativa representa una posibilidad concreta para que futuros ingenieros conozcan de cerca cómo funciona una de las empresas de servicios más importantes de Tucumán y puedan aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica.

CONVOCATORIA. La pasantía de EDET está dirigida a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Electrónica de la FACET. CONVOCATORIA. La pasantía de EDET está dirigida a estudiantes avanzados de Ingeniería Eléctrica o Electrónica de la FACET. / CAPTURA DE PANTALLA

Además de la experiencia laboral, este tipo de programas suele permitir el desarrollo de habilidades prácticas, trabajo en equipo y contacto con profesionales que ya se desempeñan en el sector.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

Entre los requisitos figura contar con un avance mínimo del 60% de la carrera, tener entre 20 y 27 años y acreditar un promedio de al menos seis puntos, incluidos los aplazos.

También se solicita manejo de herramientas informáticas, especialmente programas del paquete Microsoft Office.

La búsqueda apunta a alumnos que se encuentran en una etapa avanzada de su formación y que ya cuentan con una base técnica suficiente para incorporarse a un entorno profesional.

Cómo postularse y hasta cuándo hay tiempo

Los interesados deberán enviar su currículum vitae hasta el 4 de junio al correo electrónico: sbe.facet@herrera.unt.edu.ar.

En el asunto del mail deberán escribir la palabra "EDET".

Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil indicaron además que el archivo adjunto deberá enviarse con el formato DNI-Nombre completo. Por ejemplo: 36345678-MonicaGarcia.pdf.

Otro dato importante es que no se recibirán documentos que superen los 500 KB de tamaño.

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