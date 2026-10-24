Andrés Calamaro vuelve a Tucumán a 26 años de “El Salmón”, su disco más polémico

La vigencia de ese tema excedió al propio compositor. En 2006, Carlos Indio Solari, fallecido recientemente, grabó su versión para “Escúchame entre el ruido”, el homenaje a los 40 años del rock nacional producido por Lito Vitale, una recopilación en dos volúmenes con 27 canciones. Según “La Nación”, fue la primera vez que el cantante editaba una canción que no era suya. Vitale contó que, cuando le propuso participar, Solari fue directo. “Yo quiero cantar a Calamaro”, le respondió. Dos años después, en diciembre de 2008, Solari lo invitó a su recital en el Estadio Único de La Plata, y los dos cantaron juntos “El Salmón”.