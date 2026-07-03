Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

Calamaro también fue protagonista del tradicional video diario que la Selección publica durante la Copa del Mundo. Con su estilo inconfundible, abrió el registro con una frase que remite a uno de sus grandes clásicos: "¿Para qué contar el tiempo que nos queda?", en referencia a la canción Para no olvidar, tema que además pidió que acompañara las imágenes del entrenamiento.