Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

Resumen para apurados
- Andrés Calamaro visitó ayer a la Selección argentina en Miami para brindar su apoyo antes del partido de 16avos de final del Mundial 2026 contra Cabo Verde.
- Invitado por Claudio Tapia, el cantante presenció el entrenamiento, dialogó de forma distendida con Lionel Messi y Scaloni, y recibió una camiseta firmada por el plantel.
- El encuentro aportó distensión al plantel previo al inicio de la fase de eliminación directa del certamen, donde el equipo se juega la continuidad en la Copa del Mundo.
La Selección Argentina tuvo una visita de lujo en la antesala de su primer partido de eliminación directa del Mundial 2026. Durante el último entrenamiento realizado ayer en Miami, el plantel de Lionel Scaloni recibió a Andrés Calamaro, quien recorrió el predio, compartió un momento distendido con los jugadores y dejó imágenes que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.
El reconocido músico argentino fue recibido por el cuerpo técnico y por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con quien mantiene una estrecha amistad. A lo largo de la jornada saludó a Lionel Messi y al resto del plantel, conversó con Scaloni y disfrutó de una práctica relajada antes del decisivo cruce frente a Cabo Verde.
Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 3, 2026
¡Gracias, Andrelo, por haber venido! TODOS JUNTOS 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/oZoRYl5upA
Calamaro también fue protagonista del tradicional video diario que la Selección publica durante la Copa del Mundo. Con su estilo inconfundible, abrió el registro con una frase que remite a uno de sus grandes clásicos: "¿Para qué contar el tiempo que nos queda?", en referencia a la canción Para no olvidar, tema que además pidió que acompañara las imágenes del entrenamiento.
La visita dejó varias postales memorables. Se lo vio abrazado con Messi, compartiendo mates con Tapia y posando para las fotos junto a Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y otros referentes del seleccionado argentino, en un clima de distensión previo al compromiso más importante hasta el momento en el certamen.
Tras la práctica, el propio Calamaro expresó su emoción a través de las redes sociales al comentar una publicación oficial de la Selección: "Gracias Selección, gracias Chiqui. Qué tarde espléndida, qué privilegio... Soñamos despiertos", escribió el artista.
Como cierre de la visita, Tapia le entregó un regalo muy especial: una camiseta de la Selección Argentina firmada por todos los integrantes del plantel, un recuerdo que simbolizó el fuerte vínculo entre el músico y el combinado nacional.