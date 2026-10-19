Nico Vázquez contó que recibió un llamado de Sylvester Stallone: qué le dijo

Resumen para apurados
- Nicolás Vázquez reveló en televisión que Sylvester Stallone lo llamó por teléfono a su casa para felicitarlo por su protagónico en la obra teatral Rocky.
- El contacto se dio vía un conocido mutuo; hablaron diez minutos sobre el desgaste físico de la obra y Stallone le pidió su dirección para enviarle un obsequio.
- La conversación reavivó el plan de la producción argentina para traer a Stallone a Buenos Aires a presenciar la puesta teatral en el teatro Lola Membrives.
Nicolás Vázquez cumplió uno de sus grandes sueños: hablar por teléfono con Sylvester Stallone, el actor que dio vida a Rocky Balboa. La conversación, que duró unos 10 minutos, lo emocionó profundamente y renovó su ilusión de traer a la estrella de Hollywood a la Argentina para que vea la obra que protagoniza desde 2025 en el teatro Lola Membrives.
En una entrevista con Secretos Verdaderos (América TV), el actor, de 49 años, le contó a Luis Ventura cómo se produjo el inesperado contacto y reveló algunos detalles del diálogo que mantuvo con el creador del mítico personaje.
“Estaba en mi casa, muy relajado, tomando un poco de sol... Me suena el teléfono de una persona en común que sí lo conoce personalmente... Y sí, tuve una conversación con Stallone”, relató.
El llamado lo tomó por sorpresa y lo dejó movilizado. “Me shockeó. Obviamente que me emocioné las lágrimas”, expresó. Después de cortar, se comunicó con su pareja, la actriz Dai Fernández, quien también integra el elenco de Rocky, además de sus padres y su hermana, para compartir la noticia.
Durante la charla, Stallone le hizo saber que conocía su trabajo y que había visto imágenes de la puesta teatral. Según contó Vázquez, el actor estadounidense le expresó su reconocimiento por la entrega que demuestra sobre el escenario.
“Me habló de que conocía mi trabajo, que había visto las imágenes, que estaba orgulloso del laburo que hacía, que dejaba el corazón...”, recordó.
Uno de los momentos que más lo sorprendió llegó cuando Stallone quiso saber cuántas funciones realizaba por semana.
“¿Cuántas funciones estás haciendo?”, le preguntó. Vázquez le respondió que había llegado a hacer ocho semanales, una cifra que provocó una reacción espontánea de la estrella de Hollywood.
“Le dije que llegué a hacer 8. ‘Ah, no, estás crazy (loco)’, me dijo”, contó entre risas.
Pero la conversación también abrió una posibilidad que el actor argentino persigue desde el estreno de la obra: que Stallone viaje al país y vea su interpretación de Rocky Balboa en vivo.
“También me preguntó hasta cuándo me quedaba haciendo la obra, para ver si podía venir. Nosotros estamos con esa idea de traerlo...”, reveló Vázquez.
El recuerdo de su hermano y un regalo inesperado
La charla tuvo, además, un costado personal que fue mucho más allá de la admiración profesional. Vázquez describió el intercambio como un encuentro cercano y humano, durante el cual también le habló de su hermano Santiago, fallecido en diciembre de 2016.
“Fue un delirio. Fue muy humano, fue un encuentro muy humano. Le hablé de mi hermano, de Santi, de este tatuaje, del nombre de mi hermano...”, contó.
Como si la conversación no hubiera tenido ya suficiente impacto, Stallone le pidió la dirección de su casa para enviarle un regalo. El gesto terminó de sorprender al actor argentino.
“También me preguntó la dirección de mi casa para mandarme un regalo. Fue un delirio... Y es algo que no lo esperaba”, concluyó.