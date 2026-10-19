Nico Vázquez contó que recibió un llamado de Sylvester Stallone: qué le dijo

Nicolás Vázquez cumplió uno de sus grandes sueños: hablar por teléfono con Sylvester Stallone, el actor que dio vida a Rocky Balboa. La conversación, que duró unos 10 minutos, lo emocionó profundamente y renovó su ilusión de traer a la estrella de Hollywood a la Argentina para que vea la obra que protagoniza desde 2025 en el teatro Lola Membrives.