Teatro tucumano: última función de “Archivo Ramona”

A las 21, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), se repondrá “Vamos a Marte”, un espectáculo teatral de magia e ilusionismo con texto y dirección de Emanuel Lobo y protagonizado por el Mago Kalupa y con la participación de Cecilia Fuentes Eleas. A la misma hora, Amelia Acosta y Dalma Abregú protagonizarán “Falladita”, con la dirección de Andrea Barbá y en un espacio no convencional de Barrio Norte. En simultáneo, Nicolás Aráoz dirige en La Colorida (Mendoza 2.955) “El sueño de los serbios”, con un elenco integrado por Darío Molleker, Cynthia Avellaneda, Ramiro Fagalde Busquets, Vincent Degelcke, Maria Bobillo, Ivanna Cruz, Paulina Cerviño, Magdalena Castro López y Sebastián Rolfo.