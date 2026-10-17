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Teatro tucumano: última función de “Archivo Ramona”

Raúl Reyes presenta dos universos distintos.

PERSONAJES DE LA CALLE. Seres olvidados habitan “Archivo Ramona”.
PERSONAJES DE LA CALLE. Seres olvidados habitan “Archivo Ramona”.
Por Redacción Espectáculos Hace 5 Hs

“Archivo Ramona” transcurre entre dos universos: la vereda y el espacio público, habitados por personajes que sobreviven desde el humor y la ternura; y un archivo cerrado y burocrático, donde una maquinaria transforma lo humano en dato. Ambos mundos se cruzan con la presencia constante de un ser sugerido y persistente que atraviesa y transforma la escena.

La creación colectiva dirigida por Raúl Reyes cierra hoy a las 21.30 su tercera temporada en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), en un planteo escénico donde conviven el humor absurdo con la poesía y los elementos bizarros para construir un universo que comparten lo cómico y lo trágico, lo cotidiano y lo simbólico en las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, José López Gramajo, Lucila Ale y Nicolás Rivas.

A la misma hora y en el mismo centro cultural, pero en la sala Julio Ardiles Gray del primer piso, se repondrá el unipersonal “El penante”, escrito y dirigido por Manuel Maccarini e interpretado por Marcos Zerda, anunciado como “un viaje íntimo y visceral hacia los rincones más ocultos de la memoria desde un cuerpo que recuerda, resiste y se pregunta qué significa cargar con una historia que no siempre elegimos”. Jorge de Lassaletta asumió la dirección actoral de la puesta.

Casa Luján (Saavedra 74) también propone un doblete teatral: a las 22 subirá a escena el biodrama “Poly. Si el loro se viste de seda”, escrito e interpretado por Huerto Bravo Yñigo y dirigido por César Romero; y a las 23 se repondrá “Lo que queda”, con las actuaciones de Matías Chilo, Ana Silvia Quinteros y Romero.

A las 21, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), se repondrá “Vamos a Marte”, un espectáculo teatral de magia e ilusionismo con texto y dirección de Emanuel Lobo y protagonizado por el Mago Kalupa y con la participación de Cecilia Fuentes Eleas. A la misma hora, Amelia Acosta y Dalma Abregú protagonizarán “Falladita”, con la dirección de Andrea Barbá y en un espacio no convencional de Barrio Norte. En simultáneo, Nicolás Aráoz dirige en La Colorida (Mendoza 2.955) “El sueño de los serbios”, con un elenco integrado por Darío Molleker, Cynthia Avellaneda, Ramiro Fagalde Busquets, Vincent Degelcke, Maria Bobillo, Ivanna Cruz, Paulina Cerviño, Magdalena Castro López y Sebastián Rolfo.

También a las 21, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) se estrenará la comedia “Reunión de abuelas”, de Gabo Álvarez, con las actuaciones de Nancy Adriana Vera Groy, Vani Carbone, Soledad Berrondo, Mónica Laméndula y Mara Olga Farfan y la dirección de Lucas Lam y Cristina Fiz Lobo.

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