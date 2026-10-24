EconomíaRural

Limón: plantaciones más densas, más modernas y más eficientes

La producción en Tucumán atraviesa un proceso de transformación.

Por Redacción Economía Hace 8 Hs

Un relevamiento de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) muestra cómo evolucionó el sistema productivo del limón en la provincia, con plantaciones más compactas, con nuevas estrategias de manejo y con un mayor aprovechamiento de la superficie cultivada.

La producción de limón en Tucumán atraviesa un proceso de transformación. Las nuevas plantaciones tienden a incorporar una mayor cantidad de árboles por hectárea, con el fin de aprovechar mejor el terreno y mejorar la eficiencia productiva. En este sentido, Franco Antonio García, de la sección Fruticultura de la Eeaoc, analizó las principales características de las plantaciones de limón en la provincia y los cambios que se vienen produciendo en el sector.

El estudio abarcó una muestra de 18.267 hectáreas, equivalentes a un 45% de las aproximadamente 40.100 hectáreas citrícolas de Tucumán, e incluyó plantaciones de las zonas norte y sur de la provincia.

Uno de los cambios más importantes es la tendencia hacia plantaciones con menor distancia entre árboles. Si bien los sistemas tradicionales todavía representan un 45% de la superficie relevada, las plantaciones semicompactas y compactas ya alcanzan, en conjunto, el 55%. Esta tendencia se observa especialmente en las plantaciones más recientes, mientras que los sistemas tradicionales predominan en los montes de mayor edad.

El objetivo de estos nuevos diseños es aprovechar mejor el espacio disponible y la luz solar. Sin embargo, una mayor cantidad de plantas por hectárea también requiere adaptar las tareas de poda, de fertilización y de control sanitario para mantener un buen desarrollo de los árboles.

Otro aspecto importante es la disponibilidad de agua. Según el relevamiento, el 59% de la superficie analizada se cultiva sin riego complementario y depende principalmente de las lluvias, mientras que un 41% dispone de sistemas de riego.

En cuanto a las variedades de limón, se destacan ‘Lisboa Frost’, ‘Génova’ y ‘Limoneira 8 A’, combinadas principalmente con portainjertos como ‘Flying Dragon’, ‘Citrumelo 4475’ y ‘79 AC’, seleccionados por sus características agronómicas y por su adaptación a las condiciones de la región.

Los resultados reflejan una citricultura que busca modernizar sus sistemas de producción y utilizar los recursos de manera más eficiente.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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