Limón: plantaciones más densas, más modernas y más eficientes

La producción de limón en Tucumán atraviesa un proceso de transformación. Las nuevas plantaciones tienden a incorporar una mayor cantidad de árboles por hectárea, con el fin de aprovechar mejor el terreno y mejorar la eficiencia productiva. En este sentido, Franco Antonio García, de la sección Fruticultura de la Eeaoc, analizó las principales características de las plantaciones de limón en la provincia y los cambios que se vienen produciendo en el sector.