Maduración de la caña: 2026 supera la media de las últimas zafras

A partir del quinto muestreo del avance de Zafra 2026 realizado por los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se generó un comparativo de los contenidos sacarinos en relación con las tres últimas campañas.
En la Tabla 3 se presenta el estado madurativo de los cañaverales para la misma época de muestreo durante las campañas 2023, 2024 y 2025, lo que permite compararlo con los resultados obtenidos en 2026.
El análisis interanual evidencia una marcada variabilidad en el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán. Entre las campañas anteriores, 2023 presentó las condiciones más favorables de maduración, mientras que 2024 registró los menores niveles de calidad industrial, afectados por la ocurrencia de heladas durante el mes de agosto. Por su parte, la campaña 2025 mostró un comportamiento intermedio respecto de los años precedentes.
En este contexto, los valores registrados en 2026 se ubicaron por encima del promedio del período 2023–2025, lo que refleja un estado madurativo favorable para la época evaluada y niveles de calidad industrial superiores al comportamiento medio de la serie histórica analizada.
En la Tabla 4 se presentan los registros de Pol% caña y Pureza% de los jugos correspondientes a las tres variedades de mayor difusión comercial en el área cañera de Tucumán. Las variedades TUC 03-12 y LCP 85-384 presentaron el comportamiento madurativo más favorable, con valores similares de Pol% caña y Pureza% del jugo. TUC 03-12 registró el mayor contenido sacarino, mientras que LCP 85-384 alcanzó la mayor pureza del jugo, lo que evidencia un buen estado de maduración en ambas.
Por su parte, TUC 95-10 presentó valores inferiores en ambos parámetros respecto de las otras variedades, lo que refleja un estado madurativo relativamente más retrasado, aunque con niveles de calidad industrial favorables para la época evaluada.
En la Tabla 5 se muestra la evolución del estado madurativo general de los cañaverales de Tucumán, a partir de la comparación de los muestreos anteriores realizados por la Eeaoc durante la presente campaña. Los resultados de los sucesivos muestreos evidencian una evolución sostenida y favorable del estado madurativo, con incrementos progresivos en los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo.
Entre abril y septiembre, el contenido sacarino aumentó 5,79 puntos porcentuales, mientras que la pureza del jugo reflejó una mejora gradual de 10,30 puntos porcentuales en la calidad industrial. Las mayores tasas de incremento de ambos parámetros se registraron durante los primeros meses de evaluación, mientras que entre agosto y septiembre el contenido sacarino continuó aumentando y la pureza del jugo mostró una tendencia a estabilizarse, con valores elevados. Este comportamiento evidencia una evolución favorable del proceso madurativo hasta fines de septiembre, con una progresiva acumulación de sacarosa en los tallos.