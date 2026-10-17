Maduración de la caña: 2026 supera la media de las últimas zafras

Entre abril y septiembre, el contenido sacarino aumentó 5,79 puntos porcentuales, mientras que la pureza del jugo reflejó una mejora gradual de 10,30 puntos porcentuales en la calidad industrial. Las mayores tasas de incremento de ambos parámetros se registraron durante los primeros meses de evaluación, mientras que entre agosto y septiembre el contenido sacarino continuó aumentando y la pureza del jugo mostró una tendencia a estabilizarse, con valores elevados. Este comportamiento evidencia una evolución favorable del proceso madurativo hasta fines de septiembre, con una progresiva acumulación de sacarosa en los tallos.