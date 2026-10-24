El maíz, ese cultivo vital para el NOA
Tras la jornada organizada por la Eeaoc, que reunió a productores y a técnicos en la Sociedad Rural de Tucumán, el cultivo de maíz vuelve a mostrarse como un pilar del sistema productivo del NOA: protege y mejora los suelos, ayuda a cortar el ciclo de plagas, permite diversificar riesgos en la rotación con la soja y sostiene la producción ganadera.
Los productores de granos de la provincia y de la región tuvieron la oportunidad de asistir a una jornada técnica de producción de maíz desarrollada por los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) para interiorizarse de las novedades de este interesante cultivo. La actividad se realizó en los predios de la Sociedad Rural de Tucumán.
Este taller tuvo una gran repercusión y asistió un importante número de productores y de técnicos, lo que demuestra el interés que existe por este cultivo.
Sin dudas, los objetivos de quienes dirigen y trabajan en la Eeaoc se están cumpliendo en lo que respecta a ofrecer cultivos que le sirvan al productor, ya que con su trabajo se logra diversificar la producción agrícola ganadera de nuestra provincia y región.
El cultivo de maíz en la región es vital. Todos conocen la importancia de esta gramínea en el sistema productivo del NOA, y los resultados que se vienen dando en diferentes campañas son satisfactorios, salvo por la problemática aparecida en campañas anteriores con los efectos negativos de la chicharrita.
El productor de granos apostó nuevamente por esta gramínea a pesar de la plaga y la sembró porque tiene bien en claro su importancia: es primordial y un pilar para la producción sustentable en el NOA, por todos los beneficios que otorga a los suelos, sobre todo en los sistemas de rotación.
Una de las disertaciones que se dieron en el taller fue precisamente sobre la importancia de mantener el sistema de producción de granos, especialmente el de soja, con la rotación con maíz o sorgo, ya que se vio que en los lotes de monocultivo de soja aumenta mucho la infestación de plagas y de enfermedades.
El productor agrícola ganadero del NOA sabe que la rotación de cultivos presenta ventajas desde diferentes puntos de vista. El solo hecho de incorporar otros cultivos le permite diversificar riesgos productivos y económicos, porque las condiciones ambientales pueden tener un impacto distinto en cada cultivo de la rotación y, de igual modo, los precios de los productos pueden variar. Así se logra disminuir el riesgo medio de la actividad, máxime si ello se combina con estrategias de cobertura de precio y climática.
En general, los beneficios agronómicos son todavía más importantes por las mejoras en la fertilidad física y química de los suelos, por la provisión de una adecuada cobertura de rastrojos y por la disminución de plagas, de enfermedades y de malezas, entre otros.
Hoy los productores tucumanos y del NOA conocen las virtudes de rotar cultivos de manera correcta y con el apoyo de prácticas agrícolas adecuadas, ya que el solo hecho de hacerlo permite una mayor estabilidad de la producción, un aumento de la capacidad productiva del suelo y el consecuente aumento de la rentabilidad del sistema agrícola en su conjunto.
Todos conocen también la importancia del maíz porque genera un impacto agronómico y ambiental, y un valor comercial y productivo:
Aporta a la sustentabilidad de los suelos, ya que el rastrojo del maíz bajo siembra directa protege la tierra contra la erosión hídrica, aumenta la materia orgánica y mejora la infiltración del agua.
Funciona como una herramienta clave para cortar el ciclo de plagas (como el picudo negro de la soja) y para equilibrar los nutrientes del suelo.
Se adapta a diferentes ambientes productivos mediante ensayos y selección de híbridos impulsados por instituciones.
En el caso de la ganadería, es fundamental, ya que genera los insumos para producir los alimentos que los animales necesitan.
Ayuda a enfrentar altos riesgos climáticos, rindes dispares y costos elevados de flete, y reconvierte así esta producción de granos.
Teniendo en cuenta todo esto, las disertaciones que dieron los técnicos especialistas de la Eeaoc sobre el cultivo de maíz durante la jornada dejan en claro que seguir trabajando en estos aspectos técnicos del cultivo dará al sector productivo local las herramientas necesarias para llevar adelante una producción que el sistema productivo del NOA tanto necesita.